Стали известны подробности убийства экс-спецназовца в Подмосковье

В ночь на 3 мая под Красногорском был убит бывший спецназовец Никита Белянкин. По словам друга погибшего Ивана Шуханова, военнослужащий попытался заступиться за людей, которых избивала толпа, однако сам стал объектом нападения. В ходе драки он получил удар ножом в сердце и вскоре скончался от раны.
«Мой друг Никита, возвращаясь домой со своей девушкой, заметил, что группа лиц избивает лежачих. Он не мог пройти мимо.в такой ситуации и вмешался.У него был при себе травматический пистолет, когда нападающие пошли на него с кулаками, он достал пистолет и выстрелил в воздух, чтобы они успокоились. Завязалась драка, стрельба. Они нападали со всех сторон. В итоге они зажали его между машинами и там в борьбе кто-то успел ему воткнуть нож в сердце», — цитирует Шуханова телеканал РЕН-ТВ.
Друг погибшего отметил, что рана оказалась смертельной почти сразу. «Он больше двух-трех минут не выжил. Он встал, несколько шагов сделал и упал замертво», — пояснил Шуханов. Также, по его словам, тяжелые ранения получил еще один пострадавший — один из людей, которых избивали до вмешательства Белянкина.
По словам Шуханова, в убийстве его друга замешан кто-то из сотрудников пивной, расположенной в соседнем доме. «Либо владелец, либо работник. Он там постоянно находился и люди его опознали», — подчеркнул мужчина.
24-летний Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в спецоперации в Сирии, но за десять месяцев до приведшего к его гибели инцидента уволился из войск. В дальнейшем экс-спецназовец собирался попробовать устроиться в МЧС или в ОМОН, заявил Шуханов.
В ночь на 3 мая в деревне Путилково под Красногорском произошла массовая драка, в результате был убит военнослужащий. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, в конфликте были замешаны по меньшей мере 10 человек.