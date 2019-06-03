Стали известны подробности убийства экс-спецназовца в Подмосковье

Друг погибшего отметил, что рана оказалась смертельной почти сразу. «Он больше двух-трех минут не выжил. Он встал, несколько шагов сделал и упал замертво», — пояснил Шуханов. Также, по его словам, тяжелые ранения получил еще один пострадавший — один из людей, которых избивали до вмешательства Белянкина.





По словам Шуханова, в убийстве его друга замешан кто-то из сотрудников пивной, расположенной в соседнем доме. «Либо владелец, либо работник. Он там постоянно находился и люди его опознали», — подчеркнул мужчина.





24-летний Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в спецоперации в Сирии, но за десять месяцев до приведшего к его гибели инцидента уволился из войск. В дальнейшем экс-спецназовец собирался попробовать устроиться в МЧС или в ОМОН, заявил Шуханов.





В ночь на 3 мая в деревне Путилково под Красногорском произошла массовая драка, в результате был убит военнослужащий. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, в конфликте были замешаны по меньшей мере 10 человек.