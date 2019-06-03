Главу орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации, начальник территориального органа, здесь стоит разбираться. Я думаю, оценка будет дана и ему, и взыскание тоже будет вне всякого сомнения. Я лично считаю, что это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» Максименко.





По словам замглавы ФСИН, начальник территориального органа должен быть в курсе происходящего в подчиненных ему учреждениях. «Иначе выходит, что он или плохо работает, или не умеет работать, поэтому меры будут приняты и к нему», — пояснил Максименко.





Празднование Пасхи не противоречит правилам, отметил Максименко, однако сам факт существования видео показывает, что в распоряжении заключенных находится либо мобильный телефон, либо видеокамера — запрещенные для них предметы. Кроме того, на записи видно, что сотрудники колонии не осуществляют контроль за заключенными. «Сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства. Бездеятельность сотрудников колонии налицо», —подчеркнул замглавы ФСИН.





Максименко отметил, что центральным аппаратом ФСИН уже начата проверка действий руководства колонии. По его мнению, подлинность видео оспорить невозможно, однако необходимо дождаться окончания официальных процедур.





1 июня местное издание «Орловские новости» сообщило, что на Пасху в колонии №2 города Ливны в Орловской области для заключенных на плацу накрыли праздничные столы. В доказательство этого газета показала видеозапись, на которой заявляется, что банкет организован криминальными авторитетами, а заключенные озвучивали лозунг «Жизнь ворам».