Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить «бойню» в Идлибе

«Слышал, что Россия, Сирия, и в меньшей степени Иран продолжают бомбить ко всем чертям провинцию Идлиб в Сирии, и беспорядночно убивают этим многих невинных мирных жителей. Мир следит за вашей бойней! В чем смысл этих действий, чего вы добиваетесь? Прекратите!» — написал Трамп в Twitter.





Также президент США заявил в беседе с журналистами перед вылетом в Великобританию, что ему не нравится конфликт в провинции. «Я предупредил людей семь месяцев назад, я остановил это. Мне не нравится, что происходит. Они без разбора убивают много, много мирных жителей», — сказал он (цитата по ТАСС).





Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВКС России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам боевиков. Кроме того, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин пообещал на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, что Идлиб не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией.





Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая. С 21-го числа боевики постоянно атакуют позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуда в провинции Хама. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, однако эти атаки успешно отражаются силами ПВО.





В апреле замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов говорил, что террористыпрактически полностью взяли под контроль зону деэскалации в Идлибе. Такая обстановка не позволяет говорить о завершении конфликта в Сирийской Арабской Республике, отмечал он. Представитель Генштаба также предупредил об угрозе применения террористами химического оружия против мирного населения в этом регионе.





Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые сектора на востоке государства.