СМИ: США планируют предложить Сирии и России сделку против Ирана

Представители США и Израиля в ходе трехсторонних переговоров с Россией планируют предложить Дамаску и его московским союзникам сделку, по которой экономическое давление на Сирию и РФ будет снижено, пишет издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западных чиновников. Взамен на это страны должны будут принять меры, которые ограничат рост влияния Ирана на Ближнем Востоке и на территории Сирии в частности. Таким образом, Вашингтон может пытаться разорвать союз между Россией, Турцией и Ираном, который был ранее заключен между странами с целью совместно стабилизировать обстановку в Сирии.





«США, Израиль и Россия обсудят план действий, по которому США и ее союзники продвигают стимулы для Москвы в Сирии, такие как признание легитимности режима [президента Сирии Башара] Асада и снятие ряда санкций, в обмен на участие России в конкретных действиях, направленных на сдерживание Ирана и его политического влияния в Сирии», — пишет издание.





По данным Asharq Al-Awsat, во встрече примут участие советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон, а также его российский и израильский коллеги Николай Патрушев и Мейр Бен-Шаббат. Сама встреча организована, считают собеседники издания, в связи с необходимостью обеспечить безопасность Израиля, которую «признали и президент РФ Владимир Путин, и глава Белого дома Дональд Трамп».





Таким образом, встреча может быть связана с недавними атаками по Израилю с сирийской территории, на которые Тель-Авив ответил встречным ударом. Обстрел Голанских высот израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал актом агрессии со стороны Дамаска.





Американская сторона также неоднократно заявляла, что Иран пытается использовать сирийский конфликт для увеличения своего влияния как внутри страны, так и на Ближнем Востоке в целом. Россия и Иран официально не являются союзниками, но выступают на одной стороне в сирийском конфликте. Москва и Тегеран помогли Дамаску справиться с террористической группировкой «ИГ»* на большей части территории САР. Позднее Россия, Иран и Турция совместно объявили о победе над боевиками и пообещали стабилизировать обстановку в Сирии.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран начнет войну, то ему «официально наступит конец», и предостерег иранские власти от угроз в адрес Соединенных Штатов. При этом американский лидер отметил, что его планы относительно исламской республики ограничиваются «экономическим вторжением», а его главной целью является не допустить появления у Ирана ядерного оружия.





*«ИГ» («Исламское государство») — террористическая группировка, запрещенная в России.