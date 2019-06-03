Мэр Харькова призвал покаяться и начать переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Киеву нужно начать прямые переговоры с Москвой. Диалога с Россией хотят сами украинцы, убежден Кернес. Представители обеих стран должны покаяться за взаимные обвинения, добавил он. Об этом мэр Харькова сказал на объединительном съезде партии «Доверяй делам», сопредседателем которой он является.





«Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом, и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения», — цитирует Геннадия Кернеса «Коммерсантъ».





«Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры», — добавил он.





29 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Украина могут начать диалог «с чистого листа», запрос на восстановление добрососедских отношений между странами есть в обоих обществах. По ее мнению, стоит вновь оценить, к какой ситуации пришли государства, и вместо придуманных заранее требований друг к другу вместе подумать, как можно исправить дипломатический кризис между Москвой и Киевом. Также председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что российская сторона всегда готова к диалогу с украинской, и неоднократно приглашала их к участию в международных организациях вместе с Россией.





В мае 2019 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он не намерен вести переговоры с Москвой, назвав при этом Россию агрессором. Кроме того, глава администрации Зеленского Андрей Богдан говорил, что политический лидер рассматривает возможность провести референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По словам Богдана, на референдум могут вынести вопросы о достижении мирных договоренностей с Россией и решении кризиса на юго-востоке Украины.





Зеленский также отмечал, что развивать отношения между Украиной и Россией будет сложно, для этого от Москвы потребуется сначала вернуть Киеву «контроль над всей государственной границей». По его мнению, у двух стран осталось мало общего, кроме географической границы, и «братскими» отношения между ними назвать нельзя.