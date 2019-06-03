WSJ: Россия отчаялась спасти правительство Мадуро

Российские военные специалисты начали покидать Венесуэлу — если месяц назад их было в стране порядка 1000, то сейчас там находится не больше нескольких десятков экспертов из России, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ. По мнению собеседников американского издания, это связано частично с тем, что президент страны Николас Мадуро неспособен расплатиться по уже сделанным поставкам от «Ростеха», и частично с тем, что российская сторона больше не намерена поддерживать «проигравший» режим Мадуро.





Военные специалисты из России занимались в Венесуэле подготовкой вооруженных сил страны и обеспечением контрактов на поставку оружия от корпорации «Ростех», пишет WSJ. Однако истощенное экономическим кризисом и внутренними политическими распрями государство не может расплатиться по уже выполненным со стороны РФ контрактам, поэтому дальнейшее сотрудничество между Москвой и Каракасом на этом уровне становится маловероятным, считает собеседник издания.





По словам источника газеты, в «Ростехе» оценили ситуацию и «решили, что сражение проиграно и поддерживать Мадуро больше не имеет смысла». В частности, корпорация свернула планы по постройке завода по производству автоматов Калашникова на территории Венесуэлы. Таким образом, глава государства оказывается в неловком положении — Россия для него служила гарантом против военной интервенции со стороны других стран.





При этом сворачивание военной поддержки Венесуэлы со стороны России не является спонтанным, отметил собеседник издания — прибытие нескольких десятков специалистов из РФ в марте было скорее политическим сигналом для других государств, однако планы по выводу российских экспертов из страны уже рассматривались в начале весны 2019 года.





Между Россией и Венесуэлой с 2001 года существует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские военные и специалисты могут быть переброшены в Венесуэлу без согласования с Национальной ассамблеей (парламентом страны). При предшественнике Мадуро Уго Чавесе Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих обращению с этим вооружением.





С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис, сопровождающийся серьезными проблемами в экономике, в частности гиперинфляцией. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.