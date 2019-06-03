Главный военный прокурор Украины проведет совещание c силовиками из-за ролика в YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что проведет совещание с руководством Генштаба, МИД, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины из-за появившегося в YouTube ролика об аннексии Румынией и Молдавией части украинских территорий. Об этом Матиос написал в Facebook. Сам автор ролика заявил, что описанный сценарий — пролог к книге в жанре фантастики.





«Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство. Буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», — заявил главный военный прокурор Украины.





Пользователь под ником «30192» описал в видеозаписи сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой. К 2022 году объединенные государства захватят часть Черновицкой и Одесской областей Украины, рассказывает автор ролика. В комментариях к ролику он предупредил, что описанный сценарий — пролог к книге в жанре фантастики об альтернативной политике.





«Комментарии к этому видео доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей. При свободной демократии вы можете писать и выражать себя, как вам угодно. Если вы говорите, что цените демократию, то принимайте ее», — обратился автор записи к пользователям. В комментариях к ролику пользователи отметили, что «Матиос сделал крутую рекламу этому чуваку».





24 мая главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал отчет о деятельности ведомства в виде отрывка из популярного эпик-фэнтези «Игра престолов». В нем персонаж Дейнерис Таргариен выступает перед войсками Безупречных (состоящими из евнухов) и дотракийцев (воинственных кочевников), а в субтитрах рассказывается о работе военной прокуратуры за пять лет. Кроме того, к ролику прилагаются слайды со статистикой.