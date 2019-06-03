Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске в Нижегородской области увеличилось до 116 человек, среди них — один ребенок. В больницах остаются 17 человек, один из них в тяжелом состоянии, рассказал представитель экстренных служб региона РИА Новости.





МЧС выявило перед взрывами на предприятии 35 противопожарных нарушений, сообщил накануне ТАСС, ссылаясь на базу данных СПАРК. В конце апреля ведомство в том числе выяснило, что на «Кристалле» возле электродвигателей и пусковой аппаратуры хранили горючие вещества, они также находились в помещениях, где нет противопожарных дверей. Кроме того, на предприятии не было путей безопасной эвакуации людей со второго и третьего этажей здания, а стены на путях эвакуации с четвертого этажа здания были обшиты деревом.





Днем 1 июня два мощных взрыва прогремели на заводе по производству боеприпасов «Кристалл» в цехе, где изготовляется тротил. После взрывов на территории завода возник пожар, общая площадь которого составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Взрывами в домах и зданиях выбило окна, а в автомобилях разбило стекла. В результате взрыва пострадали 70 детских садов и 31 школа, а также населенный пункт Пыра. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).





Все госпитализированные после взрыва получат компенсации в 100 тысяч рублей из бюджета области и 50 тысяч рублей из бюджета города, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В восстановительных работах задействовано более двух тысяч человек — работники учреждений, МЧС, МВД и военные. Кроме того, в работах участвуют более 150 волонтеров.