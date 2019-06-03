Суданские военные открыли огонь по мирным демонстрантам

Суданская ассоциация профессионалов (SPA,союз 15 различных профсоюзов, который имел крупную роль в протестах 2018-2019 годов, завершившихся свержением султана Омара аль-Башира) заявила, что этими действиями военные «сорвали с себя маски». «Силовики не отличаются от правительства, которое было до них. Они не те, кем себя показывали, они хотят захватить власть для самих себя», — сообщили в организации. В Twitter SPA появился призыв продолжать суданскую революцию и выступить против военных так же, как ранее граждане выступили против аль-Башира.





11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В Судане был сформирован военный совет, который, как было ранее объявлено, должен будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.





Протесты в Судане продолжаются с 2018 года в связи с экономическом кризисом, в котором республика находится восемь лет. Кризисная ситуация в стране сложилась в том числе из-за санкций со стороны США и провозглашения независимости Южного Судана. Отстранение от власти Омара аль-Башира не привело к прекращению протестов — многотысячные толпы митингующих продолжают требовать от военных передать власть гражданскому правительству.