Суданские военные открыли огонь по мирным демонстрантам

В центре Хартума, столицы Судана, спецназ открыл огонь по собравшимся протестующим, сообщает Al-Jazeera. Военные пытаются разогнать многотысячную толпу жителей страны, которые собрались перед зданием суданского Минобороны и требуют от силовиков, захвативших власть в стране в апреле, передать бразды правления гражданскому правительству. По словам очевидцев, солдаты используют против мирных демонстрантов пулеметы и гранаты со слезоточивым газом.
«Нас атакуют силы быстрого реагирования и полиция», – сказал корреспондентам Al-Jazeera протестующий Мамаду Абозейд. Другие протестующие подтвердили это, добавив, что военные используют боевые патроны и слезоточивый газ. Силовики также подожгли палатки, которые протестующие развернули на площади. Суданский центральный комитет докторов сообщил, что военные убили на месте как минимум двух людей, более десятка получили ранения разной степени тяжести.
«Военные захватили большую часть площади перед министерством и уничтожили походные клиники. Большинство протестующих разогнаны. Солдаты блокируют все входы в эту зону при помощи военного транспорта, чтобы не допустить возвращения протестующих», — заявил журналист Мухаммед Аламин.
Суданская ассоциация профессионалов (SPA,союз 15 различных профсоюзов, который имел крупную роль в протестах 2018-2019 годов, завершившихся свержением султана Омара аль-Башира) заявила, что этими действиями военные «сорвали с себя маски». «Силовики не отличаются от правительства, которое было до них. Они не те, кем себя показывали, они хотят захватить власть для самих себя», — сообщили в организации. В Twitter SPA появился призыв продолжать суданскую революцию и выступить против военных так же, как ранее граждане выступили против аль-Башира.
11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В Судане был сформирован военный совет, который, как было ранее объявлено, должен будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.
Протесты в Судане продолжаются с 2018 года в связи с экономическом кризисом, в котором республика находится восемь лет. Кризисная ситуация в стране сложилась в том числе из-за санкций со стороны США и провозглашения независимости Южного Судана. Отстранение от власти Омара аль-Башира не привело к прекращению протестов — многотысячные толпы митингующих продолжают требовать от военных передать власть гражданскому правительству.