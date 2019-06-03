РПЦ продолжит настаивать на строительстве собора в центре Екатеринбурга

Екатеринбургская епархия будет настаивать на строительстве храма в центре города, поскольку столице Свердловской области необходим кафедральный собор. По словам секретаря Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова), возрождение Екатерининского собора является давней мечтой РПЦ, однако священнослужители не собираются ни с кем «воевать» ради этого и не хотят вызывать у жителей города негодование. Светские власти тем временем обратились к лидерам протеста против строительства храма на месте сквера в центре города с просьбой к активистам выработать общее мнение, чтобы найти рабочий компромисс.





«Быть может, людям, протестовавшим против строительства собора, и казалось, что они с нами воюют, но мы-то с ними не воевали. Мы строили и строим храмы не для того, чтобы каким-то образом кому-то «насолить» или вызвать чье-то негодование. Хотя и не скрываем, что уже давно мечтаем возродить Екатерининский собор», — заявил игумен Вениамин в интервью телеканалу «Царьград».





По словам священнослужителя, в Свердловской области не хватает храмов, чтобы обслужить нужды верующих, и не существует настоящих кафедральных соборов, поскольку два, построенных до революции, были снесены в советское время. «В Свердловской области должен быть свой главный знаковый храм, который бы и своей красотой, и своим положением показывал значение духовной составляющей в жизни города и области», — сказал он.





Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в свою очередь призвал активистов, выступавших против строительства храма, выработать общую позицию и передать ее властям. «Я обращаюсь к «публичным лидерам протеста», к тем, кто неоднократно выступал против любых площадок под строительство храма. <…> Прошу вас четко сформулировать: вы против Собора в принципе — или против его строительства на конкретном месте на набережной городского пруда? Как оцениваете ситуацию в целом? Какую площадку считаете оптимальной? <...> Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его», — говорится в заявлении Высокинского на сайте городской администрации.





По его словам, если активисты смогут сформулировать общую позицию по текущей ситуации, то по ней можно будет понять, как далее обсуждать ситуацию и найти компромисс, который устроит большинство жителей города.





Также на сайте городской администрации отмечается, что за 10 дней от горожан поступило 11 079 предложений по возможным площадкам для строительства собора Святой великомученицы Екатерины, всего предложена 61 площадка. Рейтинг предложений екатеринбуржцев будет опубликован во вторник, 4 июня, на официальном портале города. По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.





С 13 по 16 мая в Екатеринбурге, в сквере возле Свердловского театра драмы, проходили массовые акции протеста. Активисты требовали прекратить строить на этом месте православный храм Святой Екатерины. Протесты сопровождались массовыми задержаниями, а также столкновениями противников и сторонников возведения собора. 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что в Екатеринбурге должны провести опрос местных жителей, чтобы они высказали свою точку зрения по поводу необходимости возведения новой православной церкви. После предложения главы государства ВЦИОМ провел голосование. Только 10% респондентов поддержали проект строительства храма в сквере, 74% назвали идею неудачной.