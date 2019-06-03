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Умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
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Умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

Семену Розенфельду было 96 лет, церемония прощания пройдет в Израиле, где проживал ветеран

В Израиле на 97-м году жизни скончался последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор, где было убито 250 тысяч евреев, Семен Розенфельд. После массового побега узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский, концлагерь был стерт с лица земли нацистскими войсками.


«Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников Собибора. Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания», цитирует РИА Новости пресс-секретаря МИД Израиля Эммануэля Нахшона.



Розенфельд в годы Великой Отечественной войны служил артиллеристом, был ранен и попал в плен к нацистам. Позже был отправлен в Собибор. После побега Розенфельда проверили в СМЕРШе (военная контрразведка «Смерть шпионам») и отправили на 1-й Белорусский фронт, где он вновь получил ранение. Позже Розенфельд принимал участие в штурме Берлина. Там же мужчине сообщили, что его родственники в Подольской области, где он родился, расстреляны.



Как сообщает «Интерфакс», 4 июня в Москве будет открыт мемориал евреям, которые оказывали сопротивление в гетто и концлагерях. Событиям в Собиборе посвящены два художественных кинокартины — «Побег из Собибора» (1987 год, режиссер Джек Голд) и «Собибор» ( 2018 год, режиссер Константин Хабенский) — и три документальных фильма.



10 сентября 2018 года режиссерский дебют Хабенского, фильм «Собибор», основанный на книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», был выдвинут от России на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако в декабре 2018 года появилась информация, что фильм выбыл из шорт-листа премии.


Фашистский концлагерь Собибор существовал в 1942-1943 годах на территории Польши. По разным данным, в лагере смерти уничтожили около 250 тысяч евреев, доставленных туда из разных стран, в том числе из Нидерландов, Франции, Чехословакии и СССР.


Большинство людей умерщвляли в день прибытия в лагерь в помещении, куда поступал угарный газ, подаваемый несколькими старыми танковыми моторами. После единственного успешного крупного восстания узников 14 октября 1943 года лагерь прекратил существование. Восстание возглавил советский офицер Александр Печерский.


«Собибор» Хабенского выдвинули от России на «Оскар»

Картина получила большинство голосов Российского оскаровского комитета 10 сентября 2018

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