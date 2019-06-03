Умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

10 сентября 2018 года режиссерский дебют Хабенского, фильм «Собибор», основанный на книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», был выдвинут от России на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако в декабре 2018 года появилась информация, что фильм выбыл из шорт-листа премии.





Фашистский концлагерь Собибор существовал в 1942-1943 годах на территории Польши. По разным данным, в лагере смерти уничтожили около 250 тысяч евреев, доставленных туда из разных стран, в том числе из Нидерландов, Франции, Чехословакии и СССР.





Большинство людей умерщвляли в день прибытия в лагерь в помещении, куда поступал угарный газ, подаваемый несколькими старыми танковыми моторами. После единственного успешного крупного восстания узников 14 октября 1943 года лагерь прекратил существование. Восстание возглавил советский офицер Александр Печерский.