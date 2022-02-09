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Родственник Игоря Носова: У него была «опасная должность», его не увольняли из Корпорации развития Дальнего Востока
Чиновник умер 8 февраля в возрасте 43 лет Игорь Носов
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Родственник Игоря Носова: У него была «опасная должность», его не увольняли из Корпорации развития Дальнего Востока

Чиновник умер 8 февраля в возрасте 43 лет

Игорь Носов Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер 8 февраля в возрасте 43 лет. Собеседник РБК рассказал, что 7 февраля Носова уволили, а после этого увезли на скорой. Источник Daily Storm также подтвердил информацию об увольнении и отметил, что недавно чиновник переболел ковидом с осложнениями. Однако другой собеседник Daily Storm, который представился братом Игоря Носова, опроверг эти сообщения. Он добавил, что у Носова была «опасная должность».


Собеседник, представившийся родственником Игоря Носова, заявил, что чиновник оставался на своем посту и давно не болел ковидом: «Коронавирусом он переболел два года назад, а с должности его не увольняли». Он также сказал, что у Носова была «опасная должность», «работа сложная».


По информации знакомого с ситуацией источника Daily Storm, Носова уволили, а потом ему стало плохо с сердцем: «Глава Минвостокразвития уволил главу Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на общей коллегии. Тот приехал домой, с сердцем стало плохо, он умер. Не довезли до больницы, не спасли».


«Он переболел ковидом перед Новым годом, был на больничном, у него осложнения пошли», — добавил источник.


Также Daily Storm связался со знакомой Игоря Носова, которая видела его незадолго до смерти. По ее словам, тот выглядел «бодрым, веселым и свежим». Она говорит, что ковидом Носов болел почти два года назад: «Насколько мне известно, он болел коронавирусом давно, весной 2020 года, и никаких, в принципе, не было у него [осложнений]... Я его видела совсем недавно, до смерти, и он выглядел очень хорошо: бодр, весел и свеж». В апреле 2020 года СМИ писали, что Игорь Носов заразился коронавирусом в Москве, болезнь протекала в легкой форме.


В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 8 февраля сообщили о «скоропостижном уходе из жизни» Игоря Носова. «Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов — и прежде всего Дальнего Востока и Арктики», — заявили в корпорации.


Daily Storm направил запросы в Корпорацию развития Дальнего Востока и Минвостокразвития.


Игорь Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В 2018-2020 годах был заместителем губернатора Нижегородской области, ранее — гендиректором особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане. Также он занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Татарстана.


Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики с 10 ноября 2020 года возглавляет Алексей Чекунков. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики — управляющая компания Арктической зоны России и территорий в дальневосточных и арктических субъектах РФ, где действуют специальные налоговые режимы.

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#коронавирус #правительство #министерства #смерть
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