«Новые люди» отказались отменять неприкосновенность для депутатов

«Новые люди» заявляли, что взялись за эту инициативу из-за того, что депутатская неприкосновенность все больше становится похожа на личную привилегию небольшой группы лиц. Разработкой законопроекта занялась депутат Ксения Горячева.





Однако спустя несколько месяцев в партии решили отказаться от инициативы. Неприкосновенность сенаторов и депутатов гарантируется Конституцией и федеральным законом. Главная проблема — из формулировок непонятно, где кончаются полномочия депутата и начинается его личная жизнь. Поэтому юристы пришли к выводу, что нельзя принять инициативу без изменения действующих норм.





«Конституционный суд выпустил два положения, которые расшифровывают статью федерального закона, регулирующего неприкосновенность депутатов. Они как раз одна другую расширяют и дают ответы на все вопросы. Из-за этого отдельным законопроектом ничего не решится, все упрется в Конституцию. Будут разногласия с точки зрения федерального закона и Конституции. А ее мы не поменяем», — пересказала суть выводов юристов Ксения Горячева в беседе с Daily Storm.