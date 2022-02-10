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«Новые люди» отказались отменять неприкосновенность для депутатов
Партия выступила с подобной инициативой после скандала с Валерием Рашкиным Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Власть

«Новые люди» отказались отменять неприкосновенность для депутатов

Партия выступила с подобной инициативой после скандала с Валерием Рашкиным

Коллаж: Daily Storm

Идея «Новых людей» о реформировании депутатской неприкосновенности провалилась, узнал Daily Storm. Партия предлагала частично снять с депутатов иммунитет. Однако для этого нужно внести поправки в Конституцию. «Новые люди» не смогут этого сделать из-за нехватки представителей в парламенте. Более того, аппарат Госдумы и политконсультанты партии сразу скептически отнеслись к идее. По мнению Екатерины Шульман, депутатам нельзя урезать гарантии безопасности.

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После снятия неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина в конце ноября 2021 года «Новые люди» предложили заменить депутатскую неприкосновенность индемнитетом. 

Индемнитет это норма, при которой депутат не несет ответственности за исполнение своих служебных обязанностей. За все остальные правонарушения парламентарий должен отвечать как обычный гражданин.

«Новые люди» заявляли, что взялись за эту инициативу из-за того, что депутатская неприкосновенность все больше становится похожа на личную привилегию небольшой группы лиц. Разработкой законопроекта занялась депутат Ксения Горячева. 


Однако спустя несколько месяцев в партии решили отказаться от инициативы. Неприкосновенность сенаторов и депутатов гарантируется Конституцией и федеральным законом. Главная проблема из формулировок непонятно, где кончаются полномочия депутата и начинается его личная жизнь. Поэтому юристы пришли к выводу, что нельзя принять инициативу без изменения действующих норм.


«Конституционный суд выпустил два положения, которые расшифровывают статью федерального закона, регулирующего неприкосновенность депутатов. Они как раз одна другую расширяют и дают ответы на все вопросы. Из-за этого отдельным законопроектом ничего не решится, все упрется в Конституцию. Будут разногласия с точки зрения федерального закона и Конституции. А ее мы не поменяем», пересказала суть выводов юристов Ксения Горячева в беседе с Daily Storm. 

Ксения Горячева
Ксения Горячева Фото: Википедия

По ее словам, чтобы внести поправки в Основной закон страны, партии нужна поддержка 1/5 от общего числа депутатов Госдумы, то есть как минимум 90 парламентариев. В настоящий момент в Думе представлено всего 15 членов фракции «Новых людей». Остальные фракции еще на заседании по делу Рашкина выразили скептицизм по инициативе нечаевцев. 


Помимо правок в Конституцию и федеральный закон, придется вносить изменения и в статьи Арбитражного процессуального и Уголовно-процессуального кодексов, объяснила Горячева. Необходимо пересмотреть части, подразумевающие особый порядок привлечения к ответственности членов Федерального собрания.


По словам Горячевой, в аппарате Госдумы во время обсуждения идеи ее предупредили, что инициатива вряд ли реализуема. Критике законопроект подвергли и эксперты, консультирующие партию по политическим вопросам. 


Политолог Екатерина Шульман не одобрила эту инициативу. Она считает, что парламентский иммунитет защищает народного избранника от шантажа и внешнего управления. 


«Я вообще за максимальные депутатские привилегии. Если парламентарий уже избран, он должен быть неприкосновенен и максимально защищен на период своей легислатуры. Если он будет пользоваться этим во зло, его не переизберут. Судьей должен быть избиратель, а не комиссия по депутатской этике и даже не прокуратура», — заявила Daily Storm политолог. 

Екатерина Шульман
Екатерина Шульман Фото: Википедия

Во всем мире с наступлением информационной эпохи расширился спектр того, что можно назвать преступлением, считает Шульман. Теперь за слова, картинки или публикации в интернете можно понести ответственность. Поэтому депутат, оставшись без иммунитета, будет постоянно опасаться за каждое своё слово. Это не позволит ему нормально выполнять свои обязанности: представлять интересы избирателей, что неизбежно приводит к столкновениям с тем или иным властным субъектом. 


По мнению Шульман, сам законопроект мог стать поводом для красивого заявления. Ведь никто не любит привилегии, в том числе депутатские: депутаты воспринимаются гражданами как чиновники. Но в качестве законодательной инициативы идея с индемнитетом не выглядит ни разумной, ни проходной.


Несмотря на итоги, автор инициативы Ксения Горячева не собирается отказываться от нее. Она полагает, что для одобрения такой перемены должен созреть общественный запрос, на который затем отреагируют и депутаты. 


«Наша текущая задача — этот запрос сформировать. В этом и была моя основная цель. Зародить общественную дискуссию на фоне ситуаций, когда депутаты начинают путать гарантированную законом неприкосновенность в рамках своей профессиональной деятельности с чувством неприкасаемости в удовлетворении личных интересов», объяснила свою миссию Горячева. 

#рашкин #депутаты #госдума #власть
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