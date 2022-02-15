«Только живи». Болезни бессменных лидеров ЛДПР и КПРФ могут в корне изменить российскую политику

После ухода на больничный лидеров ЛДПР и КПРФ разгорелась полемика о будущем их партий. Жириновцы отрицают все слухи, но эксперты твердят о неизбежном исчезновении партии в нынешнем виде. Либо она станет по-настоящему либеральной и прирастет к «Единой России». Либо — республиканской и присоединится к «Новым людям». В КПРФ идеальной замены Зюганову еще не нашли. Но коммунисты уверяют, что партия сохранится, даже если уйдет Зюганов. Это готовы оспорить справедливороссы, которые ждут момента, чтобы оторвать себе кусок от компартии. Тем временем об уходе на «почетную пенсию» двух ветеранов Госдумы намекают свободные кресла «президентских» сенаторов.
Кто вы без своего вождя?
На прошлой неделе стало известно, что бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился омикрон-штаммом коронавируса. Он поступил в больницу с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией. Некоторые врачи связывают болезнь вождя с слишком частыми прививками. Тот сам еще в декабре сообщил, что вакцинировался восемь раз. Лидер ЛДПР делал прививки от ковида каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести.
Его сын, экс-зампред Госдумы Игорь Лебедев по понятным причинам на вопросы журналистов старается не отвечать, но на своей странице в Facebook 14 февраля оставил короткую запись: «Только живи!».
Для тех, кто не следил за ситуацией, напомним, что еще 2 февраля из-за осложнений Владимир Жириновский был госпитализирован в ЦКБ. Однако в партии это скрывали, и первая информация о госпитализации появилась спустя семь дней. Стоило этой информации появиться, СМИ и эксперты стали строить прогнозы о будущем партии. Ведь не секрет, что ЛДПР воспринимается как партия вождистского типа и во многом завязана на личности Жириновского. А он, к слову, уже не молод — Владимиру Вольфовичу 75 лет. Если вдруг с ним что-то случится, партию ожидают непростые времена.
Анонимные источники рассказывали разным изданиям о том, что Жириновский находится в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ и даже перестал узнавать окружающих. Всю эту информацию единогласно опровергала пресс-служба и партийцы. Наоборот, они заявляют, что Жириновский хорошо себя чувствует и даже продолжает полноценно руководить партией.
«Если Владимир Вольфович сейчас находится в больнице, это не значит, что он не руководит партией. Он руководит партией 24 часа в сутки. Мобильные средства связи и возможности связаться присутствуют у Владимира Вольфовича больше, чем у кого бы то ни было», — заявил Daily Storm советник лидера ЛДПР Сергей Жигарев.
Представители ЛДПР отказываются называть тех, кто отвечает за связь Жириновского с партией из больницы. Чтобы избежать утечки, они даже запретили врачам давать какие-либо комментарии для СМИ.
Несмотря на усилия партийцев, появилась информация, что в партии уже собирали экстренное совещание о дальнейших действиях в случае длительного отсутствия председателя. Якобы на нем присутствовала вся фракция ЛДПР в Госдуме и секретари всех реготделений. Некоторые политики открыто поднимали вопрос о дележе партийной казны и должностей. Но член ЦИК от ЛДПР Александр Курдюмов в беседе с Daily Storm заявил, что подобного совещания никто не проводил.
«Абсолютная ложь. У нас есть Высший совет партии. Он собирается каждую неделю и решает разные вопросы. Как и всегда, и когда Владимир Вольфович еще не был на больничном. Но вопросы эти о выборах, о назначении региональных активистов. Постоянная работа», — рассказал Курдюмов о реальных совещаниях, которые имели место за последнее время.
Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин отказался как-либо комментировать Daily Storm письмо за подписью Сергея Каргинова, первого заместителя Жириновского. В письме руководство партии предупредило реготделения о мошенниках, которые будут утверждать о смерти Жириновского.
Политэксперты уже называют сразу несколько претендентов на место председателя партии. На первом месте у многих стоит Ярослав Нилов, председатель думского комитета по труду. Он в Госдуме уже третий созыв и хорошо себя зарекомендовал.
По другим данным, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов хочет взять под контроль управление думской фракцией и Центральным аппаратом партии.
Некоторые видят на этой должности сына Жириновского — Игоря Лебедева. Однако тот еще 25 июня прошлого года заявил об отказе баллотироваться на выборах в Госдуму и отошел от дел. Есть мнение, что это связано с разногласиями с отцом.
Еще одним кандидатом является Алексей Островский, один из немногих губернаторов от ЛДПР. Он руководит Смоленской областью с 2012 года. За это время он получил управленческий опыт, который мог бы применить уже в новой должности.
Все кандидаты отказались комментировать Daily Storm сложившуюся ситуацию.
Есть и специфические кандидатуры. Политолог Максим Жаров назвал экс-президента РФ Дмитрия Медведева потенциальным сменщиком Жириновского. С ним ЛДПР сможет стать «по-настоящему либеральной партией». Медведев сейчас возглавляет другую партию — «Единая Россия». Однако в будущем обе партии ожидает ребрендинг, который позволит их переформатировать.
Не следует списывать со счетов и Алексея Журавлева, председателя партии «Родина». В новом созыве он примкнул к фракции ЛДПР. Он объяснил это близостью идеологий двух партий. Эксперты отмечают, что с уходом харизматичного Жириновского партия может потерять имидж правопатриотической силы. А Журавлев — как раз тот, кто способен его поддерживать. Политик не стал как-либо комментировать ситуацию Daily Storm и просто пожелал здоровья Жириновскому.
В разговоре с Daily Storm собеседники издания, близкие к партии, в качестве преемника даже называют журналиста Владимира Соловьева. Мол, схож он по темпераменту с бессменным лидером ЛДПР. Однако узнать, велись ли какие-то переговоры с телеведущим, так и не удалось. Телеведущий не отвечал на телефонные звонки.
Может измениться не только вертикаль власти в ЛДПР, но и сама партия. Помимо упомянутой «Родины», эксперты сватают либерал-демократов с «Новыми людьми». Еще при создании Алексеем Нечаевым своей партии пошли подобные разговоры. По словам политолога Ильи Гращенкова, новая партия откусит себе большой электоральный кусок на правом фланге. В дополнение многие жириновцы вполне могут стать нечаевцами, те же губернаторы Дегтярев и Островский. Ведь и те, и те пропагандируют классические «правые» тезисы, если не брать в расчет радикальные заявления Жириновского.
«В ЛДПР есть другой, отличный от Жириновского, посыл. Действительно правые, антикоммунистические идеи. Например, зачем делить всем «по десятке», сделайте так, чтобы мужик сам мог заработать. Это республиканские идеи, как в Америке. «Дайте нам оружие, частную собственность и не лезьте к нам, мы сами можем заработать!» Такой запрос в России есть и удовлетворялся ЛДПР. Но «Новые люди» тоже ратуют за подобное», — объяснил свою позицию Гращенков.
Коммунистическая партийная машина будет работать без перебоев?
Буквально через несколько дней после новости о госпитализации Жириновского в прицел СМИ попал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 11 февраля появилась информация, что 77-летнего политика вслед за Жириновским госпитализировали. Не желая повторять кейс ЛДПР, коммунисты попытались сразу пресечь волну интереса прессы.
Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сообщил, что Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. Примечательно, что параллельно с этим внук лидера КПРФ Леонид Зюганов сообщил Daily Storm иную информацию. Якобы его дед не ложился в больницу и прямо сейчас на совещании с зампредом партии Юрием Афониным. В итоге официально остановились на том, что Зюганов все-таки на обследовании в ЦКБ, но ковидом не болеет.
Все это выглядит странным по нескольким причинам. Во-первых, если и были подозрения на ковид, то зачем в срочном порядке ложиться в больницу на несколько дней? Есть много способов за короткий срок выявить наличие вируса, и верится, что они доступны лидеру второй партии в стране. И вряд ли Зюганов хотел бы, чтобы обсуждение важного для КПРФ вопроса о признании ДНР и ЛНР прошло 14 февраля без него.
К тому же, еще за несколько дней до госпитализации активно муссировались слухи о скором уходе Геннадия Зюганова с поста председателя. Якобы им недовольны «сверху» и прочат почетную «пенсию» в качестве члена Совета Федерации. Аналогично с ситуацией в ЛДПР, эксперты называют различных преемников из числа высшего руководства партии.
Однако источник в партии сообщил Daily Storm, что КПРФ, в отличие от ЛДПР, партия не вождистского типа. И функционирование внутрипартийной системы не завязано на персоне Зюганова. Он выстроил работу партии таким образом, чтобы быть лидером, но при этом системно растить себе потенциальных сменщиков. И своего преемника он будет выбирать сам, ни на кого не оглядываясь.
«Никакая АП ему в данном случае не указ. Он не может полностью игнорировать их мнение, но это решение он будет принимать самостоятельно. Он будет уходить с поста тогда, когда сочтет нужным. Пока нет никаких сигналов, что он собирается уходить в ближайшее время», — рассказал источник Daily Storm.
Сейчас в партии действительно есть различные группы влияния с противоположными мнениями. Но все внутрипартийные группы признают авторитет Зюганова и его лидерство. На данный момент он единственный, кто может сохранить тонкий баланс, за счет которого существует КПРФ.
«Есть в партии понимание, что он (Зюганов) может балансировать. Любой другой человек не сможет. Это будет либо крен в пользу слишком сильного лоялизма, либо игнорирование системы в пользу поддержки протестного электората. И то и то может привести к печальным последствиям», — объяснил расклад внутри КПРФ собеседник Daily Storm.
Даже в самом пессимистичном исходе, при котором Зюганов не успеет выбрать преемника, партия сохранит целостность. Уже сейчас его заместители тянут на себе львиную долю обязанностей. Плюс даже лишившись госфинансирования, КПРФ единственная после «Единой России» сможет существовать за счет пожертвований.
И прогноз большого числа политологов о слиянии со «Справедливой Россией» не сбудется. Источник считает, что никому в КПРФ не хочется объединяться с полностью лояльной власти партии. Которая к тому же набрала всего семь процентов голосов на последних выборах. Максимум что произойдет в случае ухода Зюганова — уход к эсерам нескольких «перебежчиков», что периодически случалось и раньше.
Однако источник Daily Storm в СРЗП уверяет, что после ухода Зюганова наступит и так назревшая в КПРФ турбулентность, которая приведет к развалу партии. И справедливороссы приберут к рукам группировку, которая охотнее всего пойдет на сотрудничество. Такая сила уже сейчас поднимает голову. Но это не привычные экспертам группы влияния. По словам собеседника издания, это «раскольники» из регионов, недовольные политикой руководства.
Для Зюганова и Жириновского уже зарезервированы VIP-места
Существует способ, как лидерам-ветеранам покинуть свои посты, чтобы не остаться в накладе и сохранить участие в политической жизни. Они могут перейти в Совет Федерации, будучи назначенными по президентской квоте. Еще в 2020 году благодаря поправкам в Конституцию квота увеличила возможное число назначенцев с 17 до 30. Причем для семерых из них место будет пожизненным. Предполагается, что на эти вакансии придут экс-президент РФ Дмитрий Медведев и нынешний президент Владимир Путин после окончания своих полномочий.
Политолог Дмитрий Абзалов полагает, что эти пожизненные должности сохранены в том числе и для пожилых лидеров парламентских партий.
«Некоторые места ждут, пока их будущие хозяева уйдут со своих рабочих мест. Или из больниц, как в данном случае. Восстановление после ковида очень приятно проводить в сенаторских креслах. Но проблема в другом — никто не хочет уходить», — объяснил Абзалов.
К Зюганову и Жириновскому третьим скорее всего присоединится Сергей Миронов, лидер «Справедливой России».
Как бы то ни было, пресс-службы КПРФ и ЛДПР уверяют, что на данный момент жизни и здоровью лидеров ничто не угрожает. Зюганов и Жириновский смогут вернуться к своим обязанностям очень скоро и никуда со своих постов не собираются. Нам же остается пожелать им здоровья и долгих лет жизни. И наблюдать, как будет развиваться ситуация в КПРФ и ЛДПР после выхода председателей с больничного.