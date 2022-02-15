«Только живи». Болезни бессменных лидеров ЛДПР и КПРФ могут в корне изменить российскую политику

После ухода на больничный лидеров ЛДПР и КПРФ разгорелась полемика о будущем их партий. Жириновцы отрицают все слухи, но эксперты твердят о неизбежном исчезновении партии в нынешнем виде. Либо она станет по-настоящему либеральной и прирастет к «Единой России». Либо — республиканской и присоединится к «Новым людям». В КПРФ идеальной замены Зюганову еще не нашли. Но коммунисты уверяют, что партия сохранится, даже если уйдет Зюганов. Это готовы оспорить справедливороссы, которые ждут момента, чтобы оторвать себе кусок от компартии. Тем временем об уходе на «почетную пенсию» двух ветеранов Госдумы намекают свободные кресла «президентских» сенаторов.





Кто вы без своего вождя?





На прошлой неделе стало известно, что бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился омикрон-штаммом коронавируса. Он поступил в больницу с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией. Некоторые врачи связывают болезнь вождя с слишком частыми прививками. Тот сам еще в декабре сообщил, что вакцинировался восемь раз. Лидер ЛДПР делал прививки от ковида каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести.





Его сын, экс-зампред Госдумы Игорь Лебедев по понятным причинам на вопросы журналистов старается не отвечать, но на своей странице в Facebook 14 февраля оставил короткую запись: «Только живи!».





Для тех, кто не следил за ситуацией, напомним, что еще 2 февраля из-за осложнений Владимир Жириновский был госпитализирован в ЦКБ. Однако в партии это скрывали, и первая информация о госпитализации появилась спустя семь дней. Стоило этой информации появиться, СМИ и эксперты стали строить прогнозы о будущем партии. Ведь не секрет, что ЛДПР воспринимается как партия вождистского типа и во многом завязана на личности Жириновского. А он, к слову, уже не молод — Владимиру Вольфовичу 75 лет. Если вдруг с ним что-то случится, партию ожидают непростые времена.





Анонимные источники рассказывали разным изданиям о том, что Жириновский находится в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ и даже перестал узнавать окружающих. Всю эту информацию единогласно опровергала пресс-служба и партийцы. Наоборот, они заявляют, что Жириновский хорошо себя чувствует и даже продолжает полноценно руководить партией.





«Если Владимир Вольфович сейчас находится в больнице, это не значит, что он не руководит партией. Он руководит партией 24 часа в сутки. Мобильные средства связи и возможности связаться присутствуют у Владимира Вольфовича больше, чем у кого бы то ни было», — заявил Daily Storm советник лидера ЛДПР Сергей Жигарев.