Медведев призвал не сравнивать возможное вступление в НАТО Украины и Финляндии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не проводить параллели между возможным вступлением в НАТО Украины и Швеции с Финляндией. С этими двумя странами у Москвы нет территориальных споров, как с Киевом.





Решение Швеции и Финляндии стать частью Североатлантического альянса не связано исключительно с началом военной операции на Украине, считает Медведев. Вопрос об их вступлении в блок поднимался и раньше.





«Во-первых, попытки затащить их [Швецию и Финляндию] в альянс предпринимались и раньше. Во-вторых, что главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.





Страны НАТО готовы принять Хельсинки и Стокгольм «под белы рученьки» — в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами», утверждает Медведев. Это, по его словам, означает появление большего числа официально зарегистрированных противников у Москвы.





Если эти государства войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое, подчеркнул зампред Совбеза. Тогда России придется укреплять свои границы, усиливать группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть Военно-морские силы в акватории Финского залива. Все эти действия приведут к тому, что Балтика лишится безъядерного статуса.





«В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят — что ж: «заметьте — не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», — добавил Медведев.





5 марта президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что большинство людей в его стране и Швеции выступает за вступление в НАТО. Об этом он рассказал по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.





13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в Европе «изменилась вся система безопасности», а отношения с Россией уже вряд ли будут прежними. Она отметила, что порог нападения на страну, состоящую в блоке, выше, чем на страну, которая в него не входит.





Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 13 апреля проинформировала, что страна уже в начале июня подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс. Она также рассказала, что Хельсинки примут решение о членстве в НАТО в ближайшие девять недель.