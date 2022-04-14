«Бессмертный полк» пройдет 9 мая в очном формате

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил, что акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны пройдет 9 мая в традиционном, очном формате.





«Поделимся сегодня радостной вестью о том, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате», — сказал Макаров.





Он напомнил, что в 2020-м и 2021 году из-за пандемии россияне не могли пройтись по центральным улицам сел и городов с портретами своих родных и близких. Макаров отметил, что каждом регионе место и время шествия определяются в рамках традиции.





Организаторы также сообщили, что «Бессмертный полк» может состояться и на территории Украины, если там будет обеспечена безопасность участников акции. Жители стран, где «Бессмертный полк» запрещен, смогут принять участие в нем онлайн, рассказали на пресс-конференции.





«Бессмертный полк» — общественная акция, которая с 2012 года проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.