СМИ: Канцлер Австрии заявил, что Путин разрешил рассчитываться за газ в евро

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что на переговорах в Москве президент России заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро. Об этом Нехаммер рассказал в интервью Австрийскому агентству печати и агентству DPA. При этом в ЕС полагают, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает антироссийские санкции.





По утверждению канцлера, российский лидер сам поднял тему газа во время встречи в Москве, заявив, что «безопасность газоснабжения обеспечена, что РФ поставит указанное в договоре количество (газа) и что можно продолжать платить в евро».





Известно, что Путин 31 марта подписал указ о торговле газом с недружественными странами в рублях. Контрагентам предлагается открыть счета в банках РФ, с которых впоследствии будет идти оплата за газ в национальной валюте.





Глава государства отмечал, что ни о какой благотворительности речи не идет. Если страны Европы откажутся от российских условий по оплате газа, действующие контракты будут остановлены, предупреждал Путин.





Сообщалось, что Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранцами за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива».





Затем банк будет продавать ее на Мосбирже. После этого рубли зачисляются на счет покупателя и уже с него будут осуществляться расчеты с поставщиком — «Газпромом». Российская компания работает над реализацией механизма.