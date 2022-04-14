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СМИ: Канцлер Австрии заявил, что Путин разрешил рассчитываться за газ в евро
Глава государства заверил политика на переговорах в Москве, что Россия будет поставлять указанные в договоре объемы топлива undefined
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СМИ: Канцлер Австрии заявил, что Путин разрешил рассчитываться за газ в евро

Глава государства заверил политика на переговорах в Москве, что Россия будет поставлять указанные в договоре объемы топлива

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что на переговорах в Москве президент России заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро. Об этом Нехаммер рассказал в интервью Австрийскому агентству печати и агентству DPA. При этом в ЕС полагают, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает антироссийские санкции.


По утверждению канцлера, российский лидер сам поднял тему газа во время встречи в Москве, заявив, что «безопасность газоснабжения обеспечена, что РФ поставит указанное в договоре количество (газа) и что можно продолжать платить в евро».


Известно, что Путин 31 марта подписал указ о торговле газом с недружественными странами в рублях. Контрагентам предлагается открыть счета в банках РФ, с которых впоследствии будет идти оплата за газ в национальной валюте.


Глава государства отмечал, что ни о какой благотворительности речи не идет. Если страны Европы откажутся от российских условий по оплате газа, действующие контракты будут остановлены, предупреждал Путин.


Сообщалось, что Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранцами за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива».


Затем банк будет продавать ее на Мосбирже. После этого рубли зачисляются на счет покупателя и уже с него будут осуществляться расчеты с поставщиком — «Газпромом». Российская компания работает над реализацией механизма.

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Bloomberg: ЕС считает, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает антироссийские санкции

Еврокомиссия провела юридический анализ документа, сообщает издание 14 апреля 2022
Dailystorm - Bloomberg: ЕС считает, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает антироссийские санкции

Однако Еврокомиссия уже предупредила страны — члены ЕС, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Брюсселя. Отмечалось, что это создает «новые правовые обстоятельства», при которых Москва будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. В Еврокомиссии считают, что такой механизм станет нарушать «ограничительные меры» Брюсселя по отношению к Центробанку России.

#газ #евро #рубль #путин #австрия
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