Минобороны показало кадры уничтожения военной техники ВСУ российскими «Аллигаторами»

Ранее Минобороны пригрозило нанести удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит устраивать диверсии и наносить удары по объектам на территории России.





Также в ведомстве 12 апреля сообщили, что артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что всего авиация поразила 38 военных объектов ВСУ. Кроме того, военные РФ сбили два беспилотника над городами Очаков и Николаев.