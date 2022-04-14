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Минобороны показало кадры уничтожения военной техники ВСУ российскими «Аллигаторами»
Летчики парами наносили удары ракетами по позициям националистов, которые пытались замаскироваться в лесу undefined
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Минобороны показало кадры уничтожения военной техники ВСУ российскими «Аллигаторами»

Летчики парами наносили удары ракетами по позициям националистов, которые пытались замаскироваться в лесу

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 («Аллигаторами») бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве рассказали, что летчики действовали парами. Они наносили удары ракетами по позициям противника, который хотел замаскироваться в лесу.

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«Управляемым ракетным вооружением были нанесены удары по бронетехнике ВСУ. Все цели ударными вертолетами были уничтожены», — указывается в сообщении Минобороны РФ.


Отмечается, что российские военные нанесли удар по позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности.


Авиация во время специальной операции на территории Украины выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиаподдержки подразделений, пояснили в российском оборонном ведомстве.

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Ранее Минобороны пригрозило нанести удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит устраивать диверсии и наносить удары по объектам на территории России.


Также в ведомстве 12 апреля сообщили, что артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что всего авиация поразила 38 военных объектов ВСУ. Кроме того, военные РФ сбили два беспилотника над городами Очаков и Николаев.

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