Минобороны показало кадры уничтожения военной техники ВСУ российскими «Аллигаторами»

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 («Аллигаторами») бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве рассказали, что летчики действовали парами. Они наносили удары ракетами по позициям противника, который хотел замаскироваться в лесу.
«Управляемым ракетным вооружением были нанесены удары по бронетехнике ВСУ. Все цели ударными вертолетами были уничтожены», — указывается в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что российские военные нанесли удар по позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности.
Авиация во время специальной операции на территории Украины выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиаподдержки подразделений, пояснили в российском оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны пригрозило нанести удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит устраивать диверсии и наносить удары по объектам на территории России.
Также в ведомстве 12 апреля сообщили, что артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что всего авиация поразила 38 военных объектов ВСУ. Кроме того, военные РФ сбили два беспилотника над городами Очаков и Николаев.