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В России начнутся испытания коктейля из антител от COVID-19
Сначала препарат проверят на здоровых, а затем на больных коронавирусом undefined
Новости

В России начнутся испытания коктейля из антител от COVID-19

Сначала препарат проверят на здоровых, а затем на больных коронавирусом

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что испытания препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител начнутся 18 апреля в Санкт-Петербурге.


«Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — сказал Гинцбург РИА Новости. 


Ученый подчеркнул, что участники первой фазы испытаний — здоровые люди без признаков каких-либо симптомов. Во второй части исследования препарат будут изучать на инфицированных пациентах. Если эффективность коктейля из антител будет доказана, то его зарегистрируют, добавил Гинцбург.


Моноклональные антитела — это антитела, разработанные в лаборатории и вводимые пациентам в рамках специальной терапии. Иначе их называют иммуноглобулинами. 


Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил, что в конце мая — начале июня возможен новый подъем заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что продолжительность волны будет зависеть от уровня соблюдения санитарных норм в каждом конкретном регионе.


По данным на утро 13 апреля, в России было выявлено 11 574 случая коронавируса. Выздоровели 28 135 пациентов. Скончались по стране 267 человек.

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#гинцбург #коронавирус #пандемия
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