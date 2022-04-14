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«Ъ»: Цены на пластиковые товары в России за март поднялись до 50%
Резко выросла стоимость сложных видов полимерных труб, строительных и теплоизоляционных материалов undefined
Новости

«Ъ»: Цены на пластиковые товары в России за март поднялись до 50%

Резко выросла стоимость сложных видов полимерных труб, строительных и теплоизоляционных материалов

В России цены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы в марте поднялись на 10%, а в отдельных сегментах до 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Причины — рост реальных затрат на обслуживание импортного оборудования и закупку сырья из-за границы. Отмечается, что больше всего подскочили ценники на сложные виды полимерных труб и строительные и теплоизоляционные материалы.


Источники издания сообщают, что производители продукции переработки пластиков подняли цены с конца февраля и намерены увеличить стоимость продукции в апреле. Ценники поднялись в связи с удорожанием обслуживания импортного оборудования и закупки иностранных компонентов, а также роста банковских ставок и опасений ухудшения ситуации на рынке.


Однако при этом цена на простые полимерные трубы для ЖКХ и газификации осталась на уровне февраля. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май») Дмитрий Леонов оценил нынешний рост цен на полиэтиленовую пленку и полипропиленовые мешки на уровне 50%.


Леонов пояснил, что по закупаемой за пределами РФ упаковке большинство поставщиков перевели расчеты на предоплату в валюте. В результате за месяц в среднем цены стали выше на 15-20%. Стоимость некоторых видов упаковки, например гибкой, увеличилась на 42-45% в евро.


Председатель совета директоров производителя БОПП-пленки «Вотерфолл» Константин Кузин рассказал изданию, что небольшие производители вынуждены поднимать ценник, поскольку они не в состоянии компенсировать растущие затраты на сырье и иностранные компоненты. Отрасли необходима логистическая и финансовая адаптация, и на это потребуется до полугода, полагает эксперт.


При этом гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов заявил изданию, что производители полимерной упаковки и других товаров поднимают цены, пользуясь ажиотажем. По подсчетам Базунова, этот рост составляет около 10%. С компаниями ведутся переговоры об их сдерживании, добавил собеседник.


Производители пластиков заверили: рост цен на упаковку не должен отразиться на конечных товарах, поскольку составляет не более 1-3% в его стоимости. Однако ретейлеры убеждены, что при дальнейшем росте цен в ситуацию вмешается ФАС. В Антимонопольной службе сообщили, что пока «придерживаются позиции не прямого госрегулирования цен, а приоритетного обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом товаров. Кроме того, в ФАС предпринимают усилия «по пресечению необоснованного роста цен».

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«Шоколадница», «Якитория» и «Азбука вкуса» пожаловались на подорожание до 50% упаковки для еды

Компании экстренно ищут новых поставщиков 31 марта 2022
Dailystorm - «Шоколадница», «Якитория» и «Азбука вкуса» пожаловались на подорожание до 50% упаковки для еды

В конце марта рестораны, торговые сети и производители готовой еды столкнулись с ростом цен на упаковку. В марте ценник на пластик и бумагу поднялся до 50%, заявили в «Шоколаднице», «Якитории», «Азбуке вкуса». Эти российские компании уже получили уведомления о повышении цен от производителей. Им пришлось увеличить цены на продукцию в связи с ростом ее себестоимости. Отмечалось, что подорожали полимерные материалы, добавки и красители. Компании экстренно ищут новых поставщиков.

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