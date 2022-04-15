Крепкий тыл депутатов. Самые богатые супруги парламентариев в 2022 году

Депутаты Государственной думы обнародовали ежегодные декларации со сведениями о своих доходах и заработанных средствах своих супругов. Согласно опубликованному документу, жена Дмитрия Саблина и муж Альфии Когогиной стали самыми богатыми супругами депутатов.





Дмитрий и Алла Саблины





Самой богатой женой депутата Государственной думы стала Алла Саблина. В 2021 году ей удалось заработать 298 миллионов рублей (298 147 056,12 рубля) — почти на 65 миллион рублей меньше, чем годом ранее.





В собственности Саблиной находятся 10 объектов недвижимости, в числе которых четыре земельных участка, две квартиры, два машиноместа, а также нежилые помещения и здания. Их общая площадь составила 1 746,1 квадратных метра.





Самой крупной недвижимостью супруги Саблина стал земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения — 651 квадратный мер. Самой маленькой — нежилое помещение общей площадью 12,90 квадратных метра.





Также у Аллы Саблиной есть один автомобиль — Mercedes-Benz CL 500.





За 2021 год Саблина заработала почти в 1,5 раза меньше своего мужа, который задекларировал 403 миллиона рублей (402 097 024,41 рубля). При этом он владеет двумя земельными участками, жилым и гостевым домами, квартирой, хозяйственной пристройкой и личным парковочным местом.





Альфия и Сергей Когогины





Сергей Когогин по итогам 2021 года стал самым богатым мужем российского парламентария. Супруг Альфии Когогиной задекларировал 174 миллиона рублей (174 110 026,23 рубля). При этом годом ранее он заработал почти в три раза меньше — почти 63 миллиона рублей (62 766 349,95 рубля).





Во владении у Когогина находятся земельный участок, три квартиры, три личных парковочных места и кладовая. Суммарная площадь всей имеющейся у него недвижимости — 12 483,4 квадратных метра.





Самым впечатляющим объектом недвижимости стал земельный участок общей площадью 11 340 квадратных метров. Самым маленьким — кладовая комната (5,70 квадратных метра).





Автопарк супруга депутата Госдумы состоит из трех автомобилей: BMW M6, Land Rover Defender и Mercedes-Benz GLE.





За 2021 год Когогин заработал в пять раз больше своей супруги, которая задекларировала чуть больше 33 миллионов рублей (33 165 321,84 рубля). При этом она владеет тремя земельными участками, двумя квартирами (одна в в безвозмездном пользовании), двумя КПП, апартаментами и стояночным местом.





Ранее стало известно, что самым богатым депутатом по итогам 2021 года стал зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Блоцкий. На него зарегистрировано девять земельных участков, четыре квартиры и два машиноместа. За год он заработал свыше трех миллиардов рублей.