Турция проводит спецоперацию в Ираке, а Китай трясет оружием над Тайванем: политологи оценили опасность новых конфликтов

Пока все заняты конфликтом на Украине, в других частях света тоже неспокойно. Турция приступила к зачистке севера Ирака от боевиков из Рабочей партии Курдистана. Еще один конфликт тлеет на Тайване. Там Китай проводит военные учения. Daily Storm пообщался с политологами и узнал, как они оценивают ключевые риски для мировой безопасности и стоит ли опасаться, что в мире появятся новые очаги противостояния.





Спецоперация Турции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана





В ночь на 18 апреля Турция начала военную операцию «Коготь-Замок» против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. РПК была создана в 1978 году, она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Партия признана террористической организацией в Турции и ряде других стран, включая США и европейские государства.





В Минобороны Турции пояснили , что цель операции — нейтрализовать террористов и обеспечить безопасность границ. Днем 18 апреля турецкие военные сообщили, что нейтрализовали 19 террористов. Четверо турецких солдат были ранены.





Опрошенные Daily Storm эксперты напомнили, что Турция проводит военные операции против курдского национального движения не в первый раз. Например, операция против РПК состоялась в апреле прошлого года. Тогда Турция тоже заявляла, что намерена противостоять угрозам безопасности страны. По мнению экспертов, новый конфликт на севере Ирака вряд ли станет масштабным.





«Я не думаю, что это будет началом какого-то масштабного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Ирак не заинтересован в таком конфликте. Турция ссылается на давние соглашения о возможности проводить такие действия, якобы для защиты своей национальной территории», — пояснил ведущий сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.





«Она может быть расширена (операция. — Примеч. Daily Storm). И Турция, конечно, использует ту ситуацию, что Запад сейчас занят конфликтом на Украине», — добавил ученый.





Когда Турция начала подобную операцию в Сирии, тоже мотивируя свои действия «курдской угрозой», страны НАТО критиковали шаги республики в этом направлении, отметил Долгов. «Турция — она же член НАТО. И другие члены альянса критиковали Турцию за то, что она не согласовала свои действия с НАТО», — сказал эксперт.





Эксперт Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова отмечает, что цель таких спецопераций, как правило, длящихся нескольких дней, — уничтожение боевиков, угрожающих безопасности Турции или желание заставить их «уйти в тень».





Кудряшова подчеркнула, что этот конфликт — локальный и направлен против радикалов Курдской рабочей партии. Она также отметила, что правительство Ирака и представители курдской автономии не проявляют протестов на международной арене в связи со спецоперациями.





Эксперт подчеркнула, что миру, по-видимому, не нужно опасаться развертывания более глобального конфликта, потому что подобный опыт «был уже многократно».





Новое обострение вокруг Тайваня





Минобороны Китая 15 апреля объявило о проведении комплексных военных учений в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. Военное ведомство указывает, что США провели «намеренную провокацию» на острове. КНР утверждает, что Вашингтон посылает «тайваньским сепаратистам» «серьезные неверные сигналы». Этим сигналом послужил визит на Тайвань шести американских конгрессменов во главе с руководителем комитета по международным делам сената США Робертом Менендесом.





Востоковеды считают, что сценарий вооруженного столкновения на острове маловероятен. Китай скорее хочет «потрясти оружием, но не вступать в вооруженный конфликт», поясняют специалисты. Они напомнили, что подавляющее большинство стран признали, что Тайвань — «неотъемлемая часть КНР, то есть это сепаратистская территория».





«Технически, конечно, КНР, может, и готова воевать с Тайванем, однако идея заключается в том, что Китай очень не хотел бы именно вступать в горячую фазу конфликта», — говорит директор Центра стратегических исследований Китая РУДН, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.





Эксперт пояснил, что вооруженный конфликт невыгоден КНР, поскольку может разрушить уже сложившиеся торговые связи. «Поэтому Китай хотел бы скорее, скажем так, потрясти оружием, но не вступать в вооруженный конфликт», — добавил он.





В то же время вступление Китая в конфликт на Тайване может быть выгодно для США, потому что тогда Пекин, возможно, на много лет будет обременен решением этого вопроса: «Для США, наоборот, очень важно, чтобы Китай пошел на такой жесткий размен, чтобы началась горячая фаза, причем она может начаться с любого момента. Например, со столкновения кораблей или самолетов в воздухе в Тайваньском проливе. И в этом плане тогда Китай завязнет надолго и будет в течение многих лет решать этот вопрос и пытаться выпутаться из этой ситуации. Более того, Китай будет, очевидно, обвинен в агрессии».





Маслов объяснил, почему КНР, вероятнее всего, будет оттягивать горячую фазу конфликта: «Есть, во-первых, американский фактор, который все (сепаратистские настроения на Тайване. — Примеч. Daily Storm) очень там поддерживает. Во-вторых, вопрос в том, что тайваньцы не хотят жить в условиях китайского контроля, они привыкли быть самостоятельными. В этом плане Тайвань совсем по-другому политически устроен, чем Китай».





«Здесь конфликт будет практически до бесконечности, потому что идея США как раз в том, чтобы конфликт никогда не решился, — продолжает востоковед. — А учитывая, что вокруг Китая много конфликтных точек, в том числе споры с Индией, Вьетнамом, Японией, то Китай надо погрузить в постоянные споры. США не упустили ситуацию. Наоборот, они очень грамотно пестуют тайваньский национализм, который, безусловно, есть».





Ведущий специалист кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт также считает, что усиление конфликта вокруг Тайваня маловероятно. Это связано с тем, что Китаю необходимо решать проблемы с пандемией коронавируса, а также Пекину невыгодно подпадать под санкции Запада: «Сейчас у Китая есть более серьезные вопросы, связанные, например, с решением проблемы распространения коронавируса. Например, сейчас Шанхай находится в условиях локдауна. Второй момент — это страх подпасть под санкции Запада, поскольку уровень зависимости Китая от тех же США и Европейского союза достаточно высок».





Товарооборот Китая с США — более 750 миллиардов долларов, а Китая и Евросоюза — свыше 800 миллиардов долларов, приводит статистику эксперт. «Учитывая, что Китай стремится наращивать, прежде всего, свою экономическую мощь и уже во вторую очередь — мощь военную, то на данный момент рисковать своим экономическим положением, для того чтобы решить геополитическую проблему, Китай, скорее всего, вряд ли станет», — считает Файншмидт.





В то же время эксперт допускает, что в ближайшие 10 лет ситуация может обостриться: «Не следует исключать, что в будущем, в диапазоне 10 лет, конечно же, этот вопрос может назреть, поскольку Тайвань уже долгие годы является серьезной проблемой КНР. Этот сепаратистский проект достаточно успешный, скажем прямо. Плюс ко всему, учитывая конфронтацию между США и Китаем, которая в последние годы активно возрастает, Тайвань является важной стратегической точкой, при контроле над которым у Китая, что называется, вся восточная и юго-восточная плоскость будут замыкаться».





Файншмидт добавил, что Тайвань ежегодно закупает вооружение у США. В условиях возможного конфликта эти поставки, скорее всего, продолжатся, но неизвестно, будет ли Вашингтон напрямую вмешиваться, например, отправлять своих солдат воевать, отметил он. Вопрос обострения в будущем остается открытым, конфликт может стать региональным — не стоит забывать об «очень вероятном вмешательстве» сил Южной Кореи и Японии, заключил эксперт.