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Двойное убийство и суицид в одной квартире в Москве. Что известно о гибели топ-менеджера Газпромбанка
Инцидент произошел днем 18 апреля Фото: Global Look Press / Николай Гынгазов
Детали

Двойное убийство и суицид в одной квартире в Москве. Что известно о гибели топ-менеджера Газпромбанка

Инцидент произошел днем 18 апреля

Фото: Global Look Press / Николай Гынгазов

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту обнаружения на юго-западе столицы тел бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева и двух членов его семьи — 47-летней жены и 13-летней дочери. По предварительной версии следствия, 51-летний Аваев убил свою жену и дочь, после чего покончил с собой.

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Все три тела сотрудники полиции обнаружили в квартире на Университетском проспекте. Звонок правоохранителям об инциденте поступил от родственников семьи Аваевых, которые долго не могли с ними связаться. Тела обнаружила старшая дочь предпринимателя Анастасия, когда приехала проведать родственников. По результатам осмотра был сделан предварительный вывод о том, что все три роковых выстрела произвел глава семьи, Владислав Аваев.


В ГСУ СКР квалифицировали происшедшее по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц), однако фактические причины произошедшего на данный момент неизвестны. Следствие склоняется к тому, что мотивы у трагедии бытовые, так как входная дверь была заперта изнутри, а следов пребывания в доме посторонних лиц обнаружено не было.


На месте происшествия работают руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош.


По данным СМИ, семейную жизнь семьи Аваевых вряд ли получится назвать спокойной. Глава семейства ранее судился с женой за право единолично воспитывать дочь.


В 2014 году Аваев подал иск в Никулинский суд на управление делами президента. Там Аваев работал заместителем начальника департамента вплоть до 2012 года. Ему предоставили квартиру площадью 109,4 квадратных метра по договору социального найма. Чиновник через суд пытался добиться увеличения площади жилья. В качестве одного из аргументов он использовал тот факт, что его дочь страдала эпилепсией. Дело он проиграл.


Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники сообщил, что мотивом для убийства могла послужить ревность Аваева к супруге. По информации анонимного информатора, причиной убийства стал затяжной конфликт бизнесмена с женой. Предполагается, что его супруга находилась на пятом месяце беременности от бывшего водителя предпринимателя.


В день убийства Аваев якобы позвонил своему водителю с просьбой подъехать к дому на Университетской улице к 11 часам дня. Когда водитель оказался на месте, дверь в квартиру ему никто не открыл, и он позвонил старшей дочери вице-президента, 26-летней Анастасии, которая впоследствии и обнаружила тела членов семьи.

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