Медведев предупредил «европейскую тетю Урсулу» о моральном банкротстве ЕС из-за возможного дефолта России

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью газете Bild am Sonntag, что санкции из-за спецоперации на Украине оказывают все большее влияние на российскую экономику и дефолт РФ является вопросом времени. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал главу Еврокомиссии «европейской тетей Урсулой» и заявил, что дефолт России обернется тем же для ЕС — как моральным, так и материальным банкротством. По его словам, властям ЕС в своих «смысловых галлюцинациях» о дефолте РФ нужно обратить внимание на два «очевидных момента».





«Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно», — написал Медведев в своем Telegram канале.





Второй момент, на который, по мнению зампреда Совбеза, ЕС должен обратить внимание, связан с возможной гиперинфляцией и новым миграционным кризисом. По словам Медведева, за сильным ростом цен последует «мощная благодарность рядовых европейцев», и лидерам ЕС не удастся обвинить в экономических проблемах Россию. Наплыв беженцев также спровоцирует волну насильственной преступности «похлеще албанской», считает Медведев. По его мнению, после этого «брюссельским теткам и дядькам» придется сменить заявления, иначе в Европе «будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою» (орфография сохранена).





Также Медведев выразил мнение, что последнее заявление Урсулы фон дер Ляйен о дефолте демонстрирует «глубинную стратегию Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнеров по играм из-за океана».