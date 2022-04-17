На целлюлозном комбинате в Бурятии нашли трупы пяти рабочих, СКР завел уголовное дело

В Бурятии погибли пять работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината — три женщины и двое мужчин. Они вдохнули смертельную дозу неизвестного газа в помещении с очистными резервуарами, еще одной работнице предприятия удалось выжить. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).





Сейчас пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, говорится в сообщении ведомства. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, пятеро рабочих отравились канализационным метаном при осмотре коллектора. Собеседник «Интерфакса» также говорит об отравлении этим газом.





По данным некоторых Telegram-каналов, одна из диспетчеров комбината проверяла давление в бочке орошения, где хранится перерабатывающая жидкость. Случился выброс газа, женщина потеряла сознание и умерла. За женщиной пришла еще одна коллега — она также мгновенно скончалась. Третий диспетчер также отравилась неизвестным веществом. Спустя время, при пересменке, двое слесарей пошли искать женщин в коллекторе, но тоже скончались.





Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своих соцсетях, что создал специальную комиссию для расследования происшествия. Ее возглавил заместитель главы региона Петр Мордовской. На месте гибели работников комбината работают МЧС, МВД и медики.