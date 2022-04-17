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В Сети появились кадры уничтожения командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшейся прорваться из Мариуполя
Попытка прорыва подразделения Владимира Баранюка состоялась в ночь на 12 апреля undefined
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В Сети появились кадры уничтожения командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшейся прорваться из Мариуполя

Попытка прорыва подразделения Владимира Баранюка состоялась в ночь на 12 апреля

Представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на месте прорыва 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе найдено тело командира подразделения подполковника Владимира Баранюка. Telegram-каналы публикуют кадры, как утверждается, с места гибели украинского офицера. На кадрах, в частности, виден автомат Калашникова, на котором написана фамилия Баранюка. 

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По словам Басурина, попытка прорыва 36-й бригады ВСУ из металлургического комбината имени Ильича состоялась в ночь на 12 апреля. На месте неудавшегося прорыва военные ДНР обнаружили, помимо оружия, личные вещи Баранюка. 


Как сообщало Минобороны России 12 апреля, около 100 украинских военных пытались прорваться с комбината в Мариуполе. Российская авиация и артиллерия уничтожила до половины группы, три танка, пять боевых машин пехоты и семь автомобилей, еще 42 украинских военных сдались в плен.  


Власти ДНР считают погибшего подполковника Баранюка военным преступником. Например, в конце июня 2016 года двое детей погибли от удара током в селе Коминтерново — они наступили на оборванный провод ЛЭП, поврежденный из-за обстрела 36-й бригады ВСУ. Тогда Баранюк был командиром первого отдельного батальона бригады. 

Минобороны РФ: В Мариуполе сдались в плен больше тысячи украинских военных

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Dailystorm - Минобороны РФ: В Мариуполе сдались в плен больше тысячи украинских военных
#мариуполь #военная операция #рф #украина #эскалация вокруг украины
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