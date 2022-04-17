В Сети появились кадры уничтожения командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшейся прорваться из Мариуполя

По словам Басурина, попытка прорыва 36-й бригады ВСУ из металлургического комбината имени Ильича состоялась в ночь на 12 апреля. На месте неудавшегося прорыва военные ДНР обнаружили, помимо оружия, личные вещи Баранюка.





Как сообщало Минобороны России 12 апреля, около 100 украинских военных пытались прорваться с комбината в Мариуполе. Российская авиация и артиллерия уничтожила до половины группы, три танка, пять боевых машин пехоты и семь автомобилей, еще 42 украинских военных сдались в плен.





Власти ДНР считают погибшего подполковника Баранюка военным преступником. Например, в конце июня 2016 года двое детей погибли от удара током в селе Коминтерново — они наступили на оборванный провод ЛЭП, поврежденный из-за обстрела 36-й бригады ВСУ. Тогда Баранюк был командиром первого отдельного батальона бригады.