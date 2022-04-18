Центробанк возобновил возможность продавать наличные доллары и евро россиянам

Банк России разрешил кредитным организациям в стране продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля. Купить доллары и евро можно будет в срок до 9 сентября, уточнили ранее в регуляторе. В это время банкам будет доступна только продажа той валюты, которая поступила в кассы с 9 апреля.





С 9 апреля по 9 сентября Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. 8 апреля стало известно, что граждане могут купить наличную валюту в банках. Это касается только тех россиян, у которых были открыты счета или вклады в долларах и евро до 9 марта.





Общий лимит снятия наличных в валюте остался на уровне 10 тысяч долларов или эквивалента этой суммы в евро.





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