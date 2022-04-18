Кадыров назвал шизофренией готовность Зеленского «сражаться» с Россией 10 лет

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении «сражаться с Российской Федерацией 10 лет». Кадыров заявил, что у украинского лидера психическое заболевание.





«Я тут прочитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться 10 лет. Ты что, у нас столько времени нет. Мы на днях закончим с тобой! У тебя шизофрения», — высказался в своем Telegram-канале Кадыров в аудиосообщении.





Он также порекомендовал президенту Украины поехать в к «своему старшему брату президенту США Джо Байдену».





Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о возможности «сражаться с Россией 10 лет». Он также отметил, что Украина готова к мирным переговорам, однако не на условиях и ультиматумах Москвы.





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