Сбербанк остановил массовые списания денег с карт россиян

Заместитель председателя правления Сербанка Станислав Кузнецов рассказал, что была остановлена масштабная атака на персональные данные россиян с территории Украины. Он отметил, что с карт клиентов разработчик приложений пытался списать средства.





«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту», — сказал Кузнецов в интервью РИА Новости.





Он отметил, что эти списания пыталась провести одна из украинских компаний — разработчик мобильных приложений. Кроме того, Кузнецов пояснил, что фирма собирала личные данные своих клиентов, в том числе информацию о банковских картах.





Хакеры совершили несколько сотен тысяч попыток перевода средств со счетов россиян, однако система отклонила запросы, сказал зампредседателя.





13 апреля приложение Сбербанка для операционной системы смартфонов Android было удалено из каталога Google Play. Днем ранее «Сбербанк Онлайн» удалили из магазина App Store. В отношении банка Минюстом США были введены блокирующие санкции.