В Новосибирской области ищут тело девочки, упавшей при переходе через реку

В Новосибирской области 12-летняя девочка сорвалась на бетонном переходе через реку Изылы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Эксперты выясняют обстоятельства гибели ребенка. Продолжаются поиски тела несовершеннолетней.





«16 апреля в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района Новосибирской области в присутствии очевидцев утонула 12-летняя девочка, которая поскользнулась на бетонной плите, используемой в качестве перехода через реку», — говорится в сообщении управления СК по региону.





Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы продолжают поиски тела девочки. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах происшествия, указано в сообщении.





Вечером 9 апреля девять человек на трех снегоходах вышли на реку Обь к острову Раздорный. Снегоходы провалились под лед. Семерым, в том числе двоим детям, удалось выбраться из холодной воды. Двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести.