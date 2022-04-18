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В Новосибирской области ищут тело девочки, упавшей при переходе через реку
Следователи разбираются в случившемся undefined
Новости

В Новосибирской области ищут тело девочки, упавшей при переходе через реку

Следователи разбираются в случившемся

В Новосибирской области 12-летняя девочка сорвалась на бетонном переходе через реку Изылы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Эксперты выясняют обстоятельства гибели ребенка. Продолжаются поиски тела несовершеннолетней. 


«16 апреля в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района Новосибирской области в присутствии очевидцев утонула 12-летняя девочка, которая поскользнулась на бетонной плите, используемой в качестве перехода через реку», — говорится в сообщении управления СК по региону. 


Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы продолжают поиски тела девочки. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах происшествия, указано в сообщении.


Вечером 9 апреля девять человек на трех снегоходах вышли на реку Обь к острову Раздорный. Снегоходы провалились под лед. Семерым, в том числе двоим детям, удалось выбраться из холодной воды. Двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести.

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#новосибирская область #дети #новосибирск #чп
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