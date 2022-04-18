Турция начала военную операцию в Ираке против Рабочей партии Курдистана

В Министерстве обороны Турции сообщили, что вооруженные силы страны начали военную операцию «Коготь-Замок» против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. РПК признана на территории Турции террористической организацией.





«В целях нейтрализации РПК и других террористических элементов, ликвидации терактов против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения безопасности наших границ <…> была начата операция «Коготь-Замок», — отмечено в сообщении.





Целями, которые поразила авиация и спецназ, стали укрытия, бункеры, туннели, склады боеприпасов и штабы РПК, отметили в Минобороны. В апреле 2021 года турецкая армия также проводила военную операцию на севере Ирака.





Позже министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что первая фаза спецоперации завершилась успешно и военные действия продолжаются.





РПК выступает за национальное самоопределение курдов в Турции, где организация признана террористической. Движение было создано в 1978 году.