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Турция начала военную операцию в Ираке против Рабочей партии Курдистана
Армия обстреляла три района на севере соседней страны Фото: Global Look Press / Tunahan Turhan
Новости

Турция начала военную операцию в Ираке против Рабочей партии Курдистана

Армия обстреляла три района на севере соседней страны

Фото: Global Look Press / Tunahan Turhan

В Министерстве обороны Турции сообщили, что вооруженные силы страны начали военную операцию «Коготь-Замок» против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. РПК признана на территории Турции террористической организацией. 


«В целях нейтрализации РПК и других террористических элементов, ликвидации терактов против нашего народа и сил безопасности с севера Ирака и обеспечения безопасности наших границ <…> была начата операция «Коготь-Замок», — отмечено в сообщении.


Целями, которые поразила авиация и спецназ, стали укрытия, бункеры, туннели, склады боеприпасов и штабы РПК, отметили в Минобороны. В апреле 2021 года турецкая армия также проводила военную операцию на севере Ирака.


Позже министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что первая фаза спецоперации завершилась успешно и военные действия продолжаются. 


РПК выступает за национальное самоопределение курдов в Турции, где организация признана террористической. Движение было создано в 1978 году.

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#турция #военная операция #курды
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