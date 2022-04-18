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Росавиация продлила запрет рейсов из аэропортов южной и центральной части РФ до 25 апреля
Компаниям рекомендовали перевозить пассажиров альтернативными маршрутами undefined
Новости

Росавиация продлила запрет рейсов из аэропортов южной и центральной части РФ до 25 апреля

Компаниям рекомендовали перевозить пассажиров альтернативными маршрутами

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра РФ до 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.


«До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов», — говорится в сообщении. 


Ограничения затронут полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Временно приостановили работу этих аэропортов с 24 февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине. Запрет несколько раз продлевали.


Авиакомпаниям посоветовали альтернативные маршруты для полетов, рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, которые работают без изменений.


11 марта Росавиация отменила ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Армению, Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

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12 аэропортов на юге России прекратили работу из-за военной операции на Украине

Ограничения на полеты будут действовать до 2 марта включительно 24 февраля 2022
Dailystorm - 12 аэропортов на юге России прекратили работу из-за военной операции на Украине
#авиация #военная операция #гражданская авиация #самолет
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