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СМИ: В Стамбуле прогремел взрыв
В нескольких зданиях произошло сильное задымление, жителей эвакуировали undefined
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СМИ: В Стамбуле прогремел взрыв

В нескольких зданиях произошло сильное задымление, жителей эвакуировали

Турецкая газета Sabah сообщила, что в районе Бейоглу в Стамбуле произошел взрыв. По информации издания, началась эвакуация. Здание было сильно задымлено.


«В Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — пишет газета. 


По предварительным данным, потерпевших и жертв нет.


Позже стало известно, что взрыв прогремел в кабельном колодце, с которого слетела крышка. После происшествия в районе отключили электричество. 


4 августа 2020 года в Бейруте прогремели два мощных взрыва. Губернатор столицы Ливана сообщил, что в результате инцидента пострадало полгорода. В Минздраве республики сообщили, что все больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

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Интерпол объявил в розыск двух россиян после взрыва в Бейруте

В организацию ранее с такой просьбой обратился генпрокурор Ливана Гассан Хури 12 января 2021
Dailystorm - Интерпол объявил в розыск двух россиян после взрыва в Бейруте
#чс #турция #взрыв
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