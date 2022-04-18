СМИ: В Стамбуле прогремел взрыв

Турецкая газета Sabah сообщила, что в районе Бейоглу в Стамбуле произошел взрыв. По информации издания, началась эвакуация. Здание было сильно задымлено.





«В Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — пишет газета.





По предварительным данным, потерпевших и жертв нет.





Позже стало известно, что взрыв прогремел в кабельном колодце, с которого слетела крышка. После происшествия в районе отключили электричество.





4 августа 2020 года в Бейруте прогремели два мощных взрыва. Губернатор столицы Ливана сообщил, что в результате инцидента пострадало полгорода. В Минздраве республики сообщили, что все больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.