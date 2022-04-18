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Депутат Госдумы Хинштейн потребовал возбудить уголовное дело после установки пародии на «Родину-мать» в Москве
Парламентарий считает установленный в Гостином дворе арт-объект гнусностью и осквернением символов воинской славы России undefined
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Депутат Госдумы Хинштейн потребовал возбудить уголовное дело после установки пародии на «Родину-мать» в Москве

Парламентарий считает установленный в Гостином дворе арт-объект гнусностью и осквернением символов воинской славы России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Следственный комитет РФ и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России. Установленная в Гостином дворе Москвы пародия на «Родину-мать» — гнусность, считает парламентарий, и ответственные за ее установку должны понести наказание.


«Направляю запросы в прокуратуру и Следственный комитет о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 354.1 УК РФ: «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, написал Хинштейн в своем Telegram-канале. — Те, кто совершил эту гнусность, должны ответить по всей строгости закона!»


13 апреля организаторы выставки «Арт Москва» в Гостином дворе представили скульптуру киевского художника-акциониста Олега Кулика «Большая мать» с мечом в руке. Выставку проводит компания ЭКСПО-парк. Ее директором является Василий Бычков, экс-директор ЦДХ на Крымском валу.


Последний раз выставка «Арт Москва» проводилась в 2014 году. Согласно информации на сайте проекта, это ярмарка, «гармонично соединяющая в рамках одного выставочного пространства классическое, современное и ювелирное искусство самого высокого уровня». Работы Кулика представлены в разделе «современное искусство».


Сенатор Алексей Пушков 17 апреля назвал арт-объект издевательским и отвратительным перформансом. По мнению члена Совета Федерации, произведение, выставленное в то время, «когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать», должно получить официальную оценку. Он подчеркнул, что «мерзостям человекопсов» не должно быть места на улицах и в выставочных залах России.

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#хинштейн #культура #искусство #госдума
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