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Минобороны России сообщило об уничтожении партий оружия для Украины от западных стран
Вооружение поступало от США и европейских стран в течение последних шести дней, заявили в ведомстве undefined
Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении партий оружия для Украины от западных стран

Вооружение поступало от США и европейских стран в течение последних шести дней, заявили в ведомстве

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в районе Львова логистический центр, в котором находилось оружие, поступавшее на Украину в течение последних шести дней от западных стран. Кроме того, был ликвидирован крупный склад боеприпасов под Киевом.


Конашенков рассказал, что утром 18 апреля российские высокоточные ракеты воздушного базирования нанесли удар в районе Львова по центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских военных. «Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — добавил он.

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Российские военные также ликвидировали крупный склад боеприпасов в районе населенного пункта Васильков Киевской области, сообщил представитель Минобороны. Он добавил, что за день Воздушно-космические сил РФ уничтожили 16 военных объектов Украины, включая места сосредоточения личного состава и военной техники рядом с населенными пунктами Попасная, Барвенково и Красный Лиман.  


16 апреля в Минобороны России заявили, что Мариуполь зачищен от бойцов батальона «Азов»*, подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Оставшиеся подразделения расположены на территории металлургического комбината «Азовсталь», отметил Конашенков. По его словам, численность военных на предприятии не превышает 2,5 тысячи человек


Всего с начала военной операции России на Украине 24 февраля было уничтожено 139 самолетов, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 боевых бронированных машин, а также 254 установки реактивных систем залпового огня. 



* Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.

Минобороны: Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя от боевиков «Азова» и наемников

Оставшиеся украинские подразделения находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь», сказали в ведомстве 16 апреля 2022
Dailystorm - Минобороны: Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя от боевиков «Азова» и наемников
#военные #украина #минобороны
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