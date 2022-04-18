Минобороны России сообщило об уничтожении партий оружия для Украины от западных стран

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в районе Львова логистический центр, в котором находилось оружие, поступавшее на Украину в течение последних шести дней от западных стран. Кроме того, был ликвидирован крупный склад боеприпасов под Киевом.
Конашенков рассказал, что утром 18 апреля российские высокоточные ракеты воздушного базирования нанесли удар в районе Львова по центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских военных. «Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — добавил он.
Российские военные также ликвидировали крупный склад боеприпасов в районе населенного пункта Васильков Киевской области, сообщил представитель Минобороны. Он добавил, что за день Воздушно-космические сил РФ уничтожили 16 военных объектов Украины, включая места сосредоточения личного состава и военной техники рядом с населенными пунктами Попасная, Барвенково и Красный Лиман.
16 апреля в Минобороны России заявили, что Мариуполь зачищен от бойцов батальона «Азов»*, подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Оставшиеся подразделения расположены на территории металлургического комбината «Азовсталь», отметил Конашенков. По его словам, численность военных на предприятии не превышает 2,5 тысячи человек
Всего с начала военной операции России на Украине 24 февраля было уничтожено 139 самолетов, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 боевых бронированных машин, а также 254 установки реактивных систем залпового огня.
* Нацбатальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в России.