Минобороны России сообщило об уничтожении партий оружия для Украины от западных стран

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в районе Львова логистический центр, в котором находилось оружие, поступавшее на Украину в течение последних шести дней от западных стран. Кроме того, был ликвидирован крупный склад боеприпасов под Киевом.





Конашенков рассказал, что утром 18 апреля российские высокоточные ракеты воздушного базирования нанесли удар в районе Львова по центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских военных. «Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — добавил он.