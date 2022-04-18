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Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
В декабре 2021 года футболист рассказал, что вместе с возлюбленной ждет рождения двойни — мальчика и девочки undefined
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Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

В декабре 2021 года футболист рассказал, что вместе с возлюбленной ждет рождения двойни — мальчика и девочки

Португальский нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о смерти новорожденного сына. В декабре прошлого года футболист сообщил, что вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес ждет рождения двойни — мальчика и девочки. Рождение дочки спортсмена прошло благополучно, а его сын скончался.


«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался, это самая большая боль, которую могут испытать родители. Рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их помощь и заботу», — написал Роналду в своем Instagram*


Спортсмен добавил, что опустошен из-за потери сына и попросил «о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время». «Наш малыш, ты наш ангел, мы будем всегда любить тебя», — добавил он.


Роналду встречается с Родригес с 2016 года. В 2018 году стало известно об их помолвке. Пара воспитывает общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду: Криштиану-младшего, Еву и Матео.


Криштиану Роналду 37 лет. Спортсмен — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. 



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#роналду #спорт #футбол
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