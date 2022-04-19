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В Белом доме назвали «пустыми угрозами» ноту МИД России о поставках оружия Украине
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В Белом доме назвали «пустыми угрозами» ноту МИД России о поставках оружия Украине

На прошлой неделе в страну отправились четыре самолета с вооружениями, подчеркнула Псаки

На прошлой неделе в страну отправились четыре самолета с вооружениями, подчеркнула Псаки undefined
Коллаж: © Daily Storm

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что нота МИД России, предупреждающая о «непредсказуемых последствиях» по вопросу поставок оружия на Украину, является «пустой угрозой». Официальный представитель администрации Байдена заявила, что США продолжат отправлять вооружения в страну. 


«Я не буду спекулировать по поводу пустых угроз или угроз со стороны [президента России Владимира] Путина и российского руководства», сказала Псаки на брифинге.


Она отметила, что на минувших выходных на Украину отправилось четыре самолета с оружием в рамках решения Байдена о предоставлении стране помощи в 800 миллионов долларов.


Ранее МИД России разослал ноту в адрес многих стран, в которой речь идет о недопустимости поставок оружия на Украину. Российские дипломаты неоднократно заявляли, что страны Запада накачивают страну вооружениями, и этот шаг негативно отражается на безопасности Европы.


7 апреля госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что странам Запада не следует поставлять оружие на Украину. Ватикан всегда обращал внимание на ситуацию в Донбассе и настаивал на уважении и выполнении Минских соглашений, заявил он. Против поставок военной техники также протестуют жители Болгарии. Инициатор акции в лице партии «Возрождение» потребовал от болгарского правительства занять позицию посредника в урегулировании ситуации, а не разжигать ее.

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Захарова заявила, что США и НАТО давно планировали накачку Украины оружием

Ранее сенат Конгресса США одобрил законопроект о ленд-лизе для упрощения оказания военной помощи Киеву 7 апреля 2022
Dailystorm - Захарова заявила, что США и НАТО давно планировали накачку Украины оружием
#украина #военная операция #байден #псаки
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