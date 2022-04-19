Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала высказал мнение, что страна, в отличие от всей Европы, не нуждается в поставках российского газа. Глава республики допустил, что Франция может ввести и эмбарго на поставки нефти из России.





«Мы прилагаем все усилия, чтобы купить его [газ] в другом месте. <...> Франции он не нужен», — заявил Макрон телеканалу France 5.





Французский президент отметил также, что власти готовы пойти на всевозможные меры, чтобы остановить военную операцию России на Украине, в том числе ввести запрет на импорт нефти.





5 апреля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в ЕС не будет единогласного решения о запрете импорта российского газа. По словам Борреля, Брюссель собирается утвердить новый пакет санкций в отношении России, однако пока стороны обсуждают, «что делать с энергетикой». Он также признал, что российская валюта «продемонстрировала сильную устойчивость» в ответ на ограничения.





31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами. В документе отмечается, что для приобретения топлива западным государствам будет необходимо открыть счета в банках РФ.