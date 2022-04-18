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В Google заявили, что не вносили никаких изменений в спутниковые снимки в России
Ранее пользователи обратили внимание, что сервис Google Maps перестал скрывать российские военные и стратегические объекты undefined
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В Google заявили, что не вносили никаких изменений в спутниковые снимки в России

Ранее пользователи обратили внимание, что сервис Google Maps перестал скрывать российские военные и стратегические объекты

Пользователи обратили внимание, что сервис Google Maps перестал скрывать на картах российские военные и стратегические объекты. В хорошем разрешении оказались доступны спутниковые снимки крейсера «Адмирал Кузнецов» и испытательного полигона с новейшими истребителями Су-57. Однако представители Google сообщили Daily Storm, что не вносили никаких изменений в спутниковые фотографии в России.


«Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России», — утверждают в компании.


Ранее 18 апреля пользователи заметили, что в максимальном разрешении стало возможно рассмотреть ряд объектов военной инфраструктуры России. В их числе — хранилище ядерных боеприпасов, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты и авиабаза.


При этом в других странах рассмотреть в хорошем разрешении военные и стратегические объекты невозможно.


Роскомнадзор 11 апреля потребовал от Google «незамедлительно» принять меры по исключению из сервисов компании угроз в адрес российских пользователей. Российское ведомство сообщило, что выявило в работе сервиса Google Translate нарушения экстремистского характера. При вводе для перевода словосочетания dear Russians («дорогие россияне») сервис предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians («мертвые россияне»).

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Google прекратил скрывать военные и стратегические объекты России на своих картах

В их числе хранилище ядерных боеприпасов и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» 18 апреля 2022
Dailystorm - Google прекратил скрывать военные и стратегические объекты России на своих картах
#спутник #карты #google
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