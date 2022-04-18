В Google заявили, что не вносили никаких изменений в спутниковые снимки в России

Пользователи обратили внимание, что сервис Google Maps перестал скрывать на картах российские военные и стратегические объекты. В хорошем разрешении оказались доступны спутниковые снимки крейсера «Адмирал Кузнецов» и испытательного полигона с новейшими истребителями Су-57. Однако представители Google сообщили Daily Storm, что не вносили никаких изменений в спутниковые фотографии в России.





«Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России», — утверждают в компании.





Ранее 18 апреля пользователи заметили, что в максимальном разрешении стало возможно рассмотреть ряд объектов военной инфраструктуры России. В их числе — хранилище ядерных боеприпасов, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты и авиабаза.





При этом в других странах рассмотреть в хорошем разрешении военные и стратегические объекты невозможно.



