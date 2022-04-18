В Алапаевской епархии рассказали, что местные жители установили знак Z на храме без согласования с РПЦ

На куполе храма Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области появилась буква Z, которая является одним из символов военной операции России на Украине. В Алапаевской епархии утверждают, что местные жители установили символ на храме без согласования с Русской православной церковью. Установка знаков на зданиях церквей «идет вразрез с канонами» РПЦ, отметил представитель епархии.





Фотографии и видео храма опубликовали местные СМИ. Секретарь епархиального управления Алапаевской епархии иерей Дмитрий Ямщиков сообщил РИА Новости, что знак был установлен местными жителями, которые по личной инициативе восстанавливают храм.





«Эти работы, ни один этап, не согласовывался с епархией и с духовенством, священник там не проживает. По большому счету, мы даже не знали, что купола будут устанавливаться. Буква Z была только именно инициативой строителей установлена. Я с ними созванивался, разговаривал. Они сказали, что это временно», — сообщил Ямщиков агентству «Интерфакс».