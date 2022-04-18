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В Алапаевской епархии рассказали, что местные жители установили знак Z на храме без согласования с РПЦ
Установка символов на зданиях церквей «идет вразрез с канонами Русской православной церкви», заявил священнослужитель undefined
Новости

В Алапаевской епархии рассказали, что местные жители установили знак Z на храме без согласования с РПЦ

Установка символов на зданиях церквей «идет вразрез с канонами Русской православной церкви», заявил священнослужитель

На куполе храма Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области появилась буква Z, которая является одним из символов военной операции России на Украине. В Алапаевской епархии утверждают, что местные жители установили символ на храме без согласования с Русской православной церковью. Установка знаков на зданиях церквей «идет вразрез с канонами» РПЦ, отметил представитель епархии.


Фотографии и видео храма опубликовали местные СМИ. Секретарь епархиального управления Алапаевской епархии иерей Дмитрий Ямщиков сообщил РИА Новости, что знак был установлен местными жителями, которые по личной инициативе восстанавливают храм.


«Эти работы, ни один этап, не согласовывался с епархией и с духовенством, священник там не проживает. По большому счету, мы даже не знали, что купола будут устанавливаться. Буква Z была только именно инициативой строителей установлена. Я с ними созванивался, разговаривал. Они сказали, что это временно», — сообщил Ямщиков агентству «Интерфакс».

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Сейчас буквы Z нет на куполе храма, отметил представитель епархии. «Намерение [жителей, установивших знак Z] было доброе, патриотическое, но, так скажем, поступили они против церковных канонов», — сказал Ямщиков. Установка знаков на зданиях храмов «идет вразрез с канонами Русской православной церкви и с канонами храмоздания и храмостроительства», подчеркнул он.


Представитель епархии также рассказал, что местные жители восстанавливают храм своими силами, без наемных бригад и помощи благотворителей. Службы в храме Вознесения Господня в селе Голубковское совершаются один-два раза в месяц, село малонаселенное, его территория относится к Алапаевскому благочинию, добавил Ямщиков.

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#рпц #военная операция #храм
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