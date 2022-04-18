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Командир десантного корабля «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб в бою с украинскими неонацистами
Военный скончался от полученных ран undefined
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Командир десантного корабля «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб в бою с украинскими неонацистами

Военный скончался от полученных ран

В ходе военной спецоперации на Украине погиб командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Военный скончался от ран, полученных в бою с украинскими неонацистами.


«Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», написал Развожаев в своем Telegram-канале.


Капитан 3 ранга Александр Чирва родился в Севастополе, рассказал глава региона. Чирва окончил филиал ВУНЦ ВМФ Военно-морской академии Военно-морского института радиоэлектроники имени А.С. Попова. В 2015-м и 2016 году Чирва участвовал в проведении спецоперации на территории Сирии.

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Минобороны России впервые опубликовало списки погибших солдат ВСУ и иностранных наемников

По данным ведомства, потери украинской стороны составили 23 367 человек 18 апреля 2022
Dailystorm - Минобороны России впервые опубликовало списки погибших солдат ВСУ и иностранных наемников

16 апреля в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с заместителем командующего восьмой армией генерал-майором Владимиром Фроловым. Он, как и Чирва, погиб в бою с украинскими националистами. Губернатор Петербурга Александр Беглов тогда отметил, что погибший военный пожертвовал своей жизнью ради того, «чтобы дети, женщины и старики в Донбассе больше не слышали разрывов бомб».

#военная операция #украина #севастополь #черноморский флот
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