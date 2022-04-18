Командир десантного корабля «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб в бою с украинскими неонацистами

В ходе военной спецоперации на Украине погиб командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Военный скончался от ран, полученных в бою с украинскими неонацистами.





«Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.





Капитан 3 ранга Александр Чирва родился в Севастополе, рассказал глава региона. Чирва окончил филиал ВУНЦ ВМФ Военно-морской академии Военно-морского института радиоэлектроники имени А.С. Попова. В 2015-м и 2016 году Чирва участвовал в проведении спецоперации на территории Сирии.