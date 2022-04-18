Минобороны России впервые опубликовало списки погибших солдат ВСУ и иностранных наемников

Минобороны России впервые с начала военной операции опубликовало список с личными данными украинских военных, погибших в ходе операции Вооруженных сил РФ. Также в ведомстве сообщили, что располагают информацией о большом количестве дезертиров, раненых и пропавших без вести.





«Преступный киевский режим не признает своих потерь, этой публикацией мы еще раз доказываем, что мы #ПокаZываемПраVду!», — заявили в ведомстве.





В Telegram-канале Минобороны России опубликовали список с персональными данными погибших украинских военных. В том числе указаны даты рождения, звания, обстоятельства получения смертельных ранений, а также данные о захоронениях.





В российском ведомстве подчеркнули, что всю информацию получили «из реальных украинских документов».





Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По официальным данным Минобороны РФ на 25 марта, погиб 1351 российский военный, еще 3825 получили ранения.