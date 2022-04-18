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Минобороны России впервые опубликовало списки погибших солдат ВСУ и иностранных наемников
По данным ведомства, потери украинской стороны составили 23 367 человек undefined
Новости

Минобороны России впервые опубликовало списки погибших солдат ВСУ и иностранных наемников

По данным ведомства, потери украинской стороны составили 23 367 человек

Минобороны России впервые с начала военной операции опубликовало список с личными данными украинских военных, погибших в ходе операции Вооруженных сил РФ. Также в ведомстве сообщили, что располагают информацией о большом количестве дезертиров, раненых и пропавших без вести.


«Преступный киевский режим не признает своих потерь, этой публикацией мы еще раз доказываем, что мы #ПокаZываемПраVду!», заявили в ведомстве.


В Telegram-канале Минобороны России опубликовали список с персональными данными погибших украинских военных. В том числе указаны даты рождения, звания, обстоятельства получения смертельных ранений, а также данные о захоронениях. 


В российском ведомстве подчеркнули, что всю информацию получили «из реальных украинских документов». 


Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По официальным данным Минобороны РФ на 25 марта, погиб 1351 российский военный, еще 3825 получили ранения.

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Главком ВМФ Евменов встретился с экипажем утонувшего крейсера «Москва»

Минобороны опубликовало кадры встречи адмирала с экипажем флагмана Черноморского флота 16 апреля 2022
Dailystorm - Главком ВМФ Евменов встретился с экипажем утонувшего крейсера «Москва»
#всу #спецоперация #военная операция #украина #армия
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