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Набиуллина сообщила о присоединении 52 иностранных компаний к российскому аналогу SWIFT
Глава ЦБ подчеркнула, что банковская система РФ твердо стоит на ногах undefined
Новости

Набиуллина сообщила о присоединении 52 иностранных компаний к российскому аналогу SWIFT

Глава ЦБ подчеркнула, что банковская система РФ твердо стоит на ногах

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что к российскому аналогу SWIFT, системе передачи финансовых сообщений (СПФС), присоединились свыше 50 иностранных организаций. Она напомнила, что система была создана еще в 2014 году, когда впервые появилась угроза отключения от SWIFT.


«Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сообщила глава ЦБ в ходе выступления в Госдуме.


На совместном заседании комитетов Госдумы РФ по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю Набиуллина также сообщила, что банковская система России «твердо стоит на ногах» и готова к любым нападкам со стороны стран Запада.


 «Несмотря на то что пандемический кризис был совсем недавно, банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары», — сказала она.


2 марта Европейский союз отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ. Физическим лицам ограничили валютные переводы за рубеж и сообщили, что сроков возобновления пока нет.


Позднее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность отключения от SWIFT новых российских банков.

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#swift #рф #цб #организация #набиуллина #бизнес
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