Набиуллина сообщила о присоединении 52 иностранных компаний к российскому аналогу SWIFT

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что к российскому аналогу SWIFT, системе передачи финансовых сообщений (СПФС), присоединились свыше 50 иностранных организаций. Она напомнила, что система была создана еще в 2014 году, когда впервые появилась угроза отключения от SWIFT.





«Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сообщила глава ЦБ в ходе выступления в Госдуме.





На совместном заседании комитетов Госдумы РФ по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю Набиуллина также сообщила, что банковская система России «твердо стоит на ногах» и готова к любым нападкам со стороны стран Запада.





«Несмотря на то что пандемический кризис был совсем недавно, банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары», — сказала она.





2 марта Европейский союз отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ. Физическим лицам ограничили валютные переводы за рубеж и сообщили, что сроков возобновления пока нет.





Позднее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность отключения от SWIFT новых российских банков.