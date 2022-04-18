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Минобороны РФ: Украина готовит чудовищные провокации на Пасху
Украинские радикалы планируют обстрелять из минометов православные храмы undefined
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Минобороны РФ: Украина готовит чудовищные провокации на Пасху

Украинские радикалы планируют обстрелять из минометов православные храмы

Фото: Global Look Press / Diego Herrera

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинская сторона готовит «изощренные чудовищные провокации» в пасхальную ночь на 24 апреля. По его словам, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях планируют обстрелять из минометов православные храмы для последующего обвинения военных РФ в убийстве гражданских.


«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь», — заявил Мизинцев.


По словам Мизинцева, для освещения якобы «бесчинства русских» киевский режим планирует привлечь множество репортеров из западных информационных агентств. Он подчеркнул, что подобные провокации говорят о безразличии Киева к судьбам собственных граждан.


«Заблаговременно предупреждаем страны «цивилизованного Запада» во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — сообщил генерал-полковник.


Он призвал ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие организации незамедлительно оказать влияние на киевский режим для предотвращения «этой бесчеловечной, пренебрегающей всеми нормами морали и международного гуманитарного права провокации». Мизинцев уверен, что донести до них заявление необходимо через все информационные ресурсы.


Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что Киев планирует проведение очередной провокации. В ближайшее время украинские военные нанесут удар «Точкой-У» по беженцам на железнодорожном вокзале в Лозовой.


По словам генерал-полковника, удар будет наносить дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, а запустить ракету планируют со стороны Старомихайловки, чтобы имитировать атаку с территории, подконтрольной российским военнослужащим и силам Донецкой народной республики.

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Минобороны РФ: Французские военные и жандармы на Украине планируют сокрыть преступления Киева

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Dailystorm - Минобороны РФ: Французские военные и жандармы на Украине планируют сокрыть преступления Киева
#пасха #минобороны рф #рф #украина #нацисты #провокации
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