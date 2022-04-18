Минобороны РФ: Украина готовит чудовищные провокации на Пасху

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинская сторона готовит «изощренные чудовищные провокации» в пасхальную ночь на 24 апреля. По его словам, в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях планируют обстрелять из минометов православные храмы для последующего обвинения военных РФ в убийстве гражданских.





«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь», — заявил Мизинцев.





По словам Мизинцева, для освещения якобы «бесчинства русских» киевский режим планирует привлечь множество репортеров из западных информационных агентств. Он подчеркнул, что подобные провокации говорят о безразличии Киева к судьбам собственных граждан.





«Заблаговременно предупреждаем страны «цивилизованного Запада» во главе с США о том, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — сообщил генерал-полковник.





Он призвал ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие организации незамедлительно оказать влияние на киевский режим для предотвращения «этой бесчеловечной, пренебрегающей всеми нормами морали и международного гуманитарного права провокации». Мизинцев уверен, что донести до них заявление необходимо через все информационные ресурсы.





Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что Киев планирует проведение очередной провокации. В ближайшее время украинские военные нанесут удар «Точкой-У» по беженцам на железнодорожном вокзале в Лозовой.





По словам генерал-полковника, удар будет наносить дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, а запустить ракету планируют со стороны Старомихайловки, чтобы имитировать атаку с территории, подконтрольной российским военнослужащим и силам Донецкой народной республики.