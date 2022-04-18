Песков назвал Знамя Победы святыней для всех поколений в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят использование Знамени Победы российскими военными, участвующими в военной спецоперации на Украине. Он отметил, что советская символика является святыней для всех поколений в России.





«Безусловно, в нашей стране для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня. Это святыня, причем не только в нашей стране. Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому мы также отмечаем, что действительно это используется», — заявил Песков в ходе общения с прессой.





Во время разговора с журналистами Песков сообщил, что сейчас украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях. «Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», — подчеркнул пресс-секретарь.





Он отметил, что в Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной.





Ранее Песков рассказал, что уничтожение нацбатальонов — первоочередная задача военной спецоперации, которую проводят Вооруженные силы РФ на территории Украины. По его словам, не должно быть никаких сомнений в выполнении Российской армией поставленных целей.