Новости
Новости
St
Песков назвал Знамя Победы святыней для всех поколений в России
Советскую символику используют российские военные, участвующие в спецоперации на Украине undefined
Новости

Песков назвал Знамя Победы святыней для всех поколений в России

Советскую символику используют российские военные, участвующие в спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят использование Знамени Победы российскими военными, участвующими в военной спецоперации на Украине. Он отметил, что советская символика является святыней для всех поколений в России.


«Безусловно, в нашей стране для всех поколений без исключения Знамя Победы — это святыня. Это святыня, причем не только в нашей стране. Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому мы также отмечаем, что действительно это используется», — заявил Песков в ходе общения с прессой.


Во время разговора с журналистами Песков сообщил, что сейчас украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях. «Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», — подчеркнул пресс-секретарь.


Он отметил, что в Кремле по-прежнему не хотят выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах с Украиной.


Ранее Песков рассказал, что уничтожение нацбатальонов — первоочередная задача военной спецоперации, которую проводят Вооруженные силы РФ на территории Украины. По его словам, не должно быть никаких сомнений в выполнении Российской армией поставленных целей.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В Кремле прокомментировали последствия атак ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

Повреждения в регионах незначительные, местные власти пока не обращались за федеральной помощью, сообщил Дмитрий Песков 15 апреля 2022
Dailystorm - В Кремле прокомментировали последствия атак ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
#песков #военные #рф #военная операция #ссср #флаг
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»