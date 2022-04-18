Новости
Новости
St
Медведчук попросил Путина обменять его на солдат ВСУ, засевших в Мариуполе
Ранее политик был задержан украинскими правоохранителями undefined
Новости

Медведчук попросил Путина обменять его на солдат ВСУ, засевших в Мариуполе

Ранее политик был задержан украинскими правоохранителями

Один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину. Медведчук призвал Путина обменять его на военнослужащих Украины, которые в настоящее время окружены в Мариуполе. Видео с заявлением Медведчука было опубликовано в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей», сказал политик.

Он также отметил, что вместе с военнослужащими город должны также покинуть мирные жители, которые, по его словам, сейчас не имеют возможности безопасно выехать из Мариуполя.


Медведчук был задержан 12 апреля, после того как в конце февраля сбежал из-под домашнего ареста. Его обвиняли в государственной измене, с мая 2021-го он был в заключении у себя дома.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных военных ВСУ, однако в Кремле отнеслись к такой идее скептически. С требованием немедленно освободить Медведчука также выступила его супруга Оксана Марченко, она поддержала идею обмена своего супруга на кого-то из российского плена.

Жена Медведчука Марченко попросила Путина помочь обменять мужа

По ее словам, супруг дал согласие на сделку между Москвой и Киевом 16 апреля 2022
Dailystorm - Жена Медведчука Марченко попросила Путина помочь обменять мужа
#медведчук #украина #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»