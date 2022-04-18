Медведчук попросил Путина обменять его на солдат ВСУ, засевших в Мариуполе

Один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину. Медведчук призвал Путина обменять его на военнослужащих Украины, которые в настоящее время окружены в Мариуполе. Видео с заявлением Медведчука было опубликовано в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей», — сказал политик.
Он также отметил, что вместе с военнослужащими город должны также покинуть мирные жители, которые, по его словам, сейчас не имеют возможности безопасно выехать из Мариуполя.
Медведчук был задержан 12 апреля, после того как в конце февраля сбежал из-под домашнего ареста. Его обвиняли в государственной измене, с мая 2021-го он был в заключении у себя дома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных военных ВСУ, однако в Кремле отнеслись к такой идее скептически. С требованием немедленно освободить Медведчука также выступила его супруга Оксана Марченко, она поддержала идею обмена своего супруга на кого-то из российского плена.