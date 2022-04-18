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Google прекратил скрывать военные и стратегические объекты России на своих картах
В их числе хранилище ядерных боеприпасов и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» undefined
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Google прекратил скрывать военные и стратегические объекты России на своих картах

В их числе хранилище ядерных боеприпасов и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

Сервис Google Maps снял гриф секретности с военных и стратегических объектов России. Подобное наблюдается лишь в отношении российских объектов, в то время как в других странах увидеть подобное все еще невозможно. Daily Storm направил в российское представительство Google запрос об изменении работы Google Maps на территории РФ.


Снятие ограничения позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть множество ключевых объектов военной инфраструктуры РФ. В их числе крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты и авиабаза.


На данный момент в Google никак не комментируют произошедшее. Не исключено, что гриф секретности был снят в результате технического сбоя.


Ранее Роскомнадзор потребовал от Google «незамедлительно» принять меры по исключению из сервисов компании угроз в адрес российских пользователей. Регулятору удалось выявить в работе Google Translate нарушение экстремистского характера.


9 апреля Роскомнадзор требовал от компании восстановить доступ к каналу «Дума ТВ» на YouTube. Также корпорацию обязали объяснить причины введения таких ограничений. О блокировке канала «Дума ТВ» на платформе стало известно 9 апреля.

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Роскомнадзор ввел против Google меры информирующего и экономического характера

Будет запрещена реклама компании, а интернет-пользователей будут предупреждать о нарушении Google российского законодательства 7 апреля 2022
Dailystorm - Роскомнадзор ввел против Google меры информирующего и экономического характера
#военный объект #карты #google #рф
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