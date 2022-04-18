Google прекратил скрывать военные и стратегические объекты России на своих картах

Сервис Google Maps снял гриф секретности с военных и стратегических объектов России. Подобное наблюдается лишь в отношении российских объектов, в то время как в других странах увидеть подобное все еще невозможно. Daily Storm направил в российское представительство Google запрос об изменении работы Google Maps на территории РФ.





Снятие ограничения позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть множество ключевых объектов военной инфраструктуры РФ. В их числе крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты и авиабаза.





На данный момент в Google никак не комментируют произошедшее. Не исключено, что гриф секретности был снят в результате технического сбоя.





Ранее Роскомнадзор потребовал от Google «незамедлительно» принять меры по исключению из сервисов компании угроз в адрес российских пользователей. Регулятору удалось выявить в работе Google Translate нарушение экстремистского характера.





9 апреля Роскомнадзор требовал от компании восстановить доступ к каналу «Дума ТВ» на YouTube. Также корпорацию обязали объяснить причины введения таких ограничений. О блокировке канала «Дума ТВ» на платформе стало известно 9 апреля.