На фермерской ярмарке рассказали о пользе пекинской капусты

В Европе пекинская капуста стала известна только в 70-80-х годах XX века, а в Японии — это декоративное растение. Ученые вывели капусту разных цветов и оттенков, а также форм.





На удивление, этот овощ очень быстро растет. Популярен он и у тех, кто придерживается здорового питания, — в 100 граммах пекинской капусты всего 16 калорий и много клетчатки. В Китае уверены: кто будет часто есть этот овощ, тот долго проживет.





Свежие овощи прямо с грядки без труда можно найти на «Московских ярмарках». Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.



