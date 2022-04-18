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Пленные британцы попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Британского премьера призвали надавить на Зеленского undefined
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Пленные британцы попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Британского премьера призвали надавить на Зеленского

Двое пленных британцев попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они отмечают, что с ними хорошо обращаются, им дают воду, их регулярно кормят.


«Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе», — обратился Пиннер.


В свою очередь другой пленный заявил, что британскому премьеру следует прислушаться к призыву жены Медведчука Оксаны Марченко.


«Если Борис Джонсон действительно заботится о британских гражданах, как он об этом говорит, то он поможет оказать давление на Зеленского, чтобы тот поступил правильно, и вернул Виктора его семье, а нас — нашим семьям», — высказался Аслин.


Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене, 12 апреля. На фото, которое опубликовал глава государства, политик был одет в военную форму, он был в наручниках. Через несколько часов Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинских военных.


Предложение украинского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Медведчук не является гражданином РФ и не имеет отношения к военной операции на Украине.

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Медведчук попросил Путина обменять его на солдат ВСУ, засевших в Мариуполе

Ранее политик был задержан украинскими правоохранителями 18 апреля 2022
Dailystorm - Медведчук попросил Путина обменять его на солдат ВСУ, засевших в Мариуполе
#зеленский #пленные #рф #военная операция #медведчук #великобритания #джонсон #украина
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