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Депутат Лантратова предложила на время спецоперации на Украине создать специальный институт для цензуры
Это ведомство, в частности, должно решить судьбу скульптуры-пародии на «Родину-мать» в Гостином дворе undefined
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Депутат Лантратова предложила на время спецоперации на Украине создать специальный институт для цензуры

Это ведомство, в частности, должно решить судьбу скульптуры-пародии на «Родину-мать» в Гостином дворе

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру культуры Ольге Любимовой на время военной операции на Украине создать институт общественных художественных советов для цензуры. Это ведомство в том числе поможет проверить перформанс «Большая мать» украинского акциониста Олега Кулика. 13 апреля арт-объект — пародия на скульптуру «Родину-мать» — появился на выставке в Гостином дворе в центре Москвы.


«Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру – институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов», — говорится в документе, который есть в распоряжении Daily Storm.


Этот институт должен, в частности, решить дальнейшую судьбу скульптуры Кулика «Большая Мать». По словам депутата, этот перформанс высмеивает священный для многих россиян образ «Родины-матери» и является пошлой пародией на великую статую «Родина-мать зовет!». 


«Я понимаю, что любая цензура для культуры губительна, однако считаю, что в период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», — сказано в обращении Лантратовой.


«Большая мать» вызвала широкий общественный резонанс, утверждает Лантратова. В соцсетях граждане называют арт-объект«чудовищным уродством», «издевательским и отвратительным», «страшной бабищей», «отражением внутреннего мира авторов» и «атакой на знаковое для народа место». Данный перформанс, отмечает она, — целенаправленное оскорбление символа Великой Победы.


Заметка дополняется

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#культура #цензура #лантратова #перформансы #госдума
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