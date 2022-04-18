Депутат Лантратова предложила на время спецоперации на Украине создать специальный институт для цензуры

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру культуры Ольге Любимовой на время военной операции на Украине создать институт общественных художественных советов для цензуры. Это ведомство в том числе поможет проверить перформанс «Большая мать» украинского акциониста Олега Кулика. 13 апреля арт-объект — пародия на скульптуру «Родину-мать» — появился на выставке в Гостином дворе в центре Москвы.





«Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру – институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов», — говорится в документе, который есть в распоряжении Daily Storm.





Этот институт должен, в частности, решить дальнейшую судьбу скульптуры Кулика «Большая Мать». По словам депутата, этот перформанс высмеивает священный для многих россиян образ «Родины-матери» и является пошлой пародией на великую статую «Родина-мать зовет!».





«Я понимаю, что любая цензура для культуры губительна, однако считаю, что в период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», — сказано в обращении Лантратовой.





«Большая мать» вызвала широкий общественный резонанс, утверждает Лантратова. В соцсетях граждане называют арт-объект«чудовищным уродством», «издевательским и отвратительным», «страшной бабищей», «отражением внутреннего мира авторов» и «атакой на знаковое для народа место». Данный перформанс, отмечает она, — целенаправленное оскорбление символа Великой Победы.





Заметка дополняется